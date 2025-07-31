Спрос на ипотеку сократился вдвое

В первом полугодии банки в Санкт-Петербурге выдали 15,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 83,4 млрд рублей. Это и в денежном, и в количественном эквиваленте в два раза меньше результатов за январь — июнь 2024 года. Тогда петербуржцы оформили 32,1 тыс. займов на покупку жилья на общую сумму 156,4 млрд рублей. Эксперты связывают такое падение с высокой ключевой ставкой в начале года, которая более шести месяца сохранялась на уровне 21% и была впервые понижена в июне. По мнению экспертов, объем выдачи ипотеки может увеличиться к концу года, если Центробанк сохранит тренд на снижение ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выдача ипотечных кредитов из-за экономической ситуации в стране — увеличения ключевой ставки, инфляции, повышения ипотечной ставки и, как следствие, снижения покупательной способности — продолжает сокращаться не первый год. За январь — июнь 2025 года в России было выдано 339,8 тыс. займов на покупку жилья на сумму 1,497 трлн рублей, следует из ежемесячного отчета Банка России. Это в почти в два раза меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года: 760,8 тыс. кредитов на 2,851 трлн рублей.

Аналогичное падение наблюдается и в регионах. Так, банки СЗФО за шесть месяцев выдали 36 тыс. кредитов (164,1 млрд рублей), за аналогичный период 2024 года — 76,1 тыс. займов (303,4 млрд). В денежном эквиваленте падение составило 45,9%, в количественном — 52,7%.

В Петербурге выдача ипотеки за январь — июнь 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024-го сократилось на 52,7%. Сумма выданных займов — на 46,7%. Пик кредитования, как и в предыдущие два года, пришелся на июнь: 3,1 тыс. займов на 17,2 млрд рублей. Результаты первого летнего месяца превышают показатели за май, однако значительно ниже итогов за июнь 2024 года: 8,8 тыс. кредитов на 42,8 млрд рублей.

«Значительное падение связано в первую очередь с повышенными ставками в начале года. В 2024-м они были ниже, особенно по госпрограммам, что делало кредиты более доступными. В 2025-м, несмотря на ожидание смягчения, в первые месяцы ставки оставались на высоком уровне, что отпугивало многих потенциальных заемщиков. Кроме того, доходы населения остаются не слишком стабильными, а инфляция и общий рост цен на жилье снижают покупательную способность. Многие семьи откладывают крупные покупки, включая жилье»,— объясняет результаты генеральный директор строительной компании Kronung Филипп Шраге.

Сокращение выдачи фиксируется и год к году: в 2024-м жители города оформили в петербургских банках 53,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 264 млрд рублей, что на 30% меньше, чем в 2023-м.

В пятницу, 25 июля, Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. К концу года она может быть уменьшена до уровня 14–15%. На фоне изменений «Сбер» с 28 июля понизил ставки по ипотеке на 2 п. п. для всех клиентов.

«Снижение ключевой ставки на 2% ожидаемо, особенно заметно это в ипотечном сегменте, где даже 0,5–1% снижения ставки существенно влияют на платежеспособность заемщиков. Банки уже отреагировали снижением ипотечных ставок, и мы видим рост спроса — количество заявок у нас увеличилось. Это хороший сигнал для рынка новостроек, особенно на фоне падения доходности вкладов — люди будут искать альтернативы в недвижимости. Пока неясно, введут ли ограничения по семейной ипотеке, но сами слухи о "привязке к прописке" уже подогревают активность. Немного тронулась с места вторичка, поэтому появились клиенты с высоким первым взносом»,— комментирует влияние решения ЦБ на рынок недвижимости коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко.

На конец июня 2025 года базовая ставка по ипотеке в банках превышает 20%. Согласно ипотечному калькулятору, ставка при покупке новостройки стоимостью 15 млн рублей в Альфа-банке составит 20,09%, в Сбербанке — 22,4%, в ВТБ — 27,2% (при расчете на 30 лет с минимальным первоначальным взносом). Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Петербурга в июне 2025 года, по данным «СберИндекса», составила 258,9 тыс. рублей.

При этом, согласно информации аналитического центра АО «Дом.РФ» на середину июля, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки была на уровне 24,5% годовых, сократившись с начала года на 4,52 п. п.

В России действует несколько льготных программ: например, IT- и семейная ипотека, оформить которые можно под 6%. Впрочем, программа для сотрудников IT-компаний уже год как недоступна для жителей Москвы и Петербурга. Кроме того, с 1 июля 2024 года перестала действовать ипотека с господдержкой под 8%, запущенная в 2020-м. Тогда эксперты прогнозировали, что первичный рынок жилой недвижимости ждет падение спроса.

Несмотря на высокие ставки, ипотека сохраняет роль главного инструмента покупки жилья, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Даже при высоких ставках она остается более реальным способом приобрести квартиру, чем полная оплата собственными средствами»,— замечает эксперт.

В первом полугодии 55–60% сделок на первичном рынке недвижимости в Петербурге было оформлено с привлечением ипотеки, приводит данные господин Шраге. «Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 70–75%, а в первом полугодии 2024 года — до 78%. Таким образом, доля ипотечных сделок снизилась, что отражает более высокие барьеры входа для покупателей»,— подчеркивает эксперт.

На льготные программы, по оценке ВТБ, приходится 78% от общего объема выдачи. Наибольшей популярностью пользуется семейная ипотека, на которую в первом полугодие пришлось 69% от всех продаж, рассказали в пресс-службе банка.

Коммерческий директор ГК «КВС» Анжелика Альшаева отмечает, что сделок по базовой ипотеке практически нет: покупка квартиры по базовой ставке скорее исключение из правил. «Важную роль в наших продажах играют программы зачета жилья, обеспечивающие 15–20% сделок. Доля рассрочек сегодня составляет 10–15%. Примечательно, что почти 10% составляют сделки с единовременной полной оплатой, раньше этот показатель держался на уровне 4–5%. А основной объем — почти 60% — приходится на семейную ипотеку»,— рассказала она.

Во втором полугодии, на фоне снижения ключевой ставки (Банк России может продолжить этот тренд во втором полугодии, в частности, в сентябре), ипотечные программы будут постепенно дешеветь. «Это станет сигналом для отложенного спроса: те, кто ждал снижения стоимости кредитов, выйдут на рынок. Особенно это коснется молодых семей и покупателей первой квартиры. Вероятно, к концу года объем выдачи ипотеки приблизится к показателям второго полугодия 2024 года, но полностью их не догонит»,— прогнозирует госпожа Косарева

Надежда Ярмула