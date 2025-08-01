В работе СДЭК произошел сбой

Транспортная компания СДЭК столкнулась с техническим сбоем, который затронул работу ее сайта и мобильного приложения. Пользователи из Москвы, Ярославля, Ульяновска, Кабардино-Балкарской Республики и Архангельской области массово сообщали о проблемах с доступом к сервисам. По данным портала Downdetector, в сутки зафиксировано до 15 тыс. таких обращений, в том числе 152 жалобы поступили за последний час.

Основные трудности у клиентов заключались в невозможности зайти на сайт, проверить статус посылок и воспользоваться приложением. Проблемы возникали как у пользователей мобильных устройств, так и тех, кто обращался с персональных компьютеров. По статистике, 11% жалоб поступило из Кабардино-Балкарии, 10% — из Архангельской области, 9% — из Рязанской, 8% — из Московской области.

Пресс-служба компании СДЭК пояснила, что сбой был связан с техническими работами, которые могли вызвать кратковременную остановку систем до нескольких минут. «Технические работы, которые могли привести к краткосрочной, до нескольких минут, остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно. Команда СДЭК приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в официальном сообщении.