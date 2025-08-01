Администрация Трампа поддержала Сидни Суини в джинсовом скандале

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал скандал вокруг рекламы джинсов American Eagle с участием актрисы Сидни Суини, известной в том числе по сериалам «Рассказ служанки» и «Эйфория». В эфире подкаста Ruthless, который ведут члены Республиканской партии, господин Вэнс обвинил демократов в разжигании ненависти к обычным американцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kent Nishimura / Reuters Актриса Сидни Суини в рекламе American Eagle Фото: AP Следующая фотография 1 / 2 Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kent Nishimura / Reuters Актриса Сидни Суини в рекламе American Eagle Фото: AP

Скандал вокруг рекламы American Eagle разгорелся из-за того, что в ролике активно используется игра слов «great jeans / great genes» — «отличные джинсы / отличные гены». Многие пользователи соцсетей усмотрели в этом признаки евгеники и намек на расовое превосходство американцев.

«А что произошло? Обычная американская красавица снялась в обычной рекламе джинсов, так? А вы, ребята, так ничему и не научились после выборов в ноябре 2024 года? На самом деле я думал, что один из уроков, который демократы могут извлечь,— это то, что надо быть менее безумными. А они, очевидно, сделали для себя вывод, что надо называть людей нацистами за то, что они считают Сидни Суини красивой»,— заявил господин Вэнс.

Ранее на защиту Сидни Суини встал и пресс-секретарь Белого дома Стивен Чун, назвав реакцию на рекламу «безумной культурой отмены». «Это извращенное, идиотское и тупое либеральное мышление — одна из главных причин, по которой американцы проголосовали так, как они проголосовали в 2024 году. Они устали от этой чуши»,— написал господин Чун в соцсети X.

Кирилл Сарханянц