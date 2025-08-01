В Прикамье открыли выезд с промузла «Осенцы»

Запущено движение по новому выезду с крупнейшего в Прикамье промышленного узла «Осенцы». Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Двухполосная дорога соединила Нестюковский тракт с улицей Промышленной и прошла от деревни Устиново до промузла «Осенцы». Протяженность новой дороги — более 3,4 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

фото: telegram-канал Дмитрия Махонина



Предполагается, что с открытием новой дороги уменьшится транспортная нагрузка на прилегающие улицы и соседние автодороги. «Получили дополнительные возможности для развития нашей промышленности и экономики», — добавил глава региона.

Строительство новой дороги в районе узла Осенцы началось в 2022 году. Осенцовский промузел, расположенный в Пермском районе, занимает 200 га. Транспортный узел является одним из крупнейших в России. В настоящее время 46 предприятий региона производят здесь погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, строительных материалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и оборудования. По погрузке нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место в сети железных дорог, по общей погрузке — 23-е.