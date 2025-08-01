Президенту Сальвадора развязали сроки

Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила реформу конституции, благодаря которой нынешний президент республики Найиб Букеле получил право на очередное переизбрание, причем без необходимости проведения второго тура. С учетом того, что парламент находится под контролем сторонников главы государства, масштабная избирательная реформа была одобрена в рекордно быстрые сроки без всяких возражений. В оппозиции изменения встретили враждебно, сочтя их «публичным убийством демократии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По новым правилам президент Сальвадора Найиб Букеле сможет переизбираться неограниченное число раз

Фото: Salvador Melendez / AP По новым правилам президент Сальвадора Найиб Букеле сможет переизбираться неограниченное число раз

Фото: Salvador Melendez / AP

31 июля навсегда войдет в историю Сальвадора. С такой оценкой председатель Законодательной ассамблеи страны (однопалатный парламент) Эрнесто Кастро выступил тем же вечером, комментируя итоги двух состоявшихся незадолго до этого парламентских сессий. «Мы реформировали избирательную систему нашей страны, проложив дорогу к порядку, экономии и власти, чтобы граждане могли выбрать на избирательных участках, в какой стране они хотят жить»,— подвел черту под проделанной работой господин Кастро.

В этот день парламентарии приняли и ратифицировали пакет поправок к сальвадорской конституции. Главным образом изменения к 75, 80, 133, 152 и 154-й статьям основного закона страны предусматривают увеличение президентского срока с пяти до шести лет и снятие ограничений на количество переизбраний.

Предложенный депутатом от партии «Новые идеи» Аной Фигероа пакет поправок был принят сальвадорскими законодателями без возражений и практически единогласно: его поддержали 57 из 60 членов парламента. И лишь трое выступили против. В общей сложности на проведение реформы избирательной системы парламентариям понадобилось менее пяти часов.

Как и инициировавшая реформу госпожа Фигероа, все сторонники поправок состоят в партии «Новые идеи» — детище сальвадорского лидера Найиба Букеле.

С парламентских выборов 2021 года они неизменно составляют абсолютное большинство в законодательном органе. Именно с помощью парламентского оплота в лице членов «Новых идей» господину Букеле удалось обойти предусмотренный конституцией Сальвадора запрет на переизбрание в 2024 году. Взяв под контроль законодательный орган, соратники президента тогда заменили судей Конституционной палаты под предлогом антикоррупционной кампании и добились от нее решения, которое открыло президенту дорогу ко второму сроку.

Теперь же «Новые идеи» оказали президенту еще одну большую услугу, разрешив ему переизбираться неограниченное количество раз. Правда, провести очередные выборы главы государства теперь предлагается в 2027 году вместе с парламентскими и муниципальными. Таким образом, начавшийся 1 июня 2024 года срок полномочий действующего президента истечет досрочно 1 июня 2027 года, сократившись с пяти до трех лет. Но зато у господина Букеле появится право переизбраться еще на шесть лет.

После своего переизбрания в прошлом году президент говорил журналистам, что не видит необходимости в конституционной реформе.

Сальвадорский лидер также не дал конкретного ответа на вопрос, намеревается ли он баллотироваться на третий срок.

На выпады же правозащитных групп, которые высказывали опасения по поводу угрозы демократии Сальвадора, он тогда отреагировал шуткой, назвав себя «самым крутым диктатором в мире».

Новые поправки не просто открывают действующему лидеру путь к третьему сроку, но и значительно его упрощают. Реформа предусматривает отмену второго тура президентских выборов. Теперь для победы на выборах кандидату достаточно будет большинства голосов, а не 50% плюс один, как это предусмотрено предыдущей версией основного закона.

Комментируя новый порядок выборов, Эрнесто Кастро обратил внимание, что решение было принято, с тем чтобы «обеспечить более сильную, справедливую и эффективную демократию».

В оппозиции реформам дали диаметрально противоположную оценку. Проголосовавшая в числе двух других членов парламента представитель оппозиционной партии «Националистический республиканский альянс» (ARENA) Марсела Вильяторо заявила, что неограниченное переизбрание — это путь к сосредоточению власти в одних руках. «Это приводит к злоупотреблениям, ослабляет политическое участие граждан и разрушает демократию»,— указала она. И заявив, что ее оппоненты «сняли маски», заключила: «Они публично признались в убийстве демократии».

Анастасия Домбицкая