В Крыму средняя загруженность отелей и санаториев этим летом превысила 65%

Средняя загрузка отелей и санаториев в летний период 2025 года в Крыму составила более 65%. Как сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве курортов и туризма республики, загрузка санаториев традиционно выше загрузки других средств размещения: те, которые работают по социальным программам, загружены на 100% на протяжении всего года.

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«В целом турпоток по Крыму показывает стабильную динамику. Так, более 2,3 млн туристов посетило Крым в январе—июне этого года. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Только в июне в Крыму отдохнуло около 830 тыс. человек, что на 11% превышает аналогичный показатель июня 2024-го»,— прокомментировали изданию в ведомстве.

По данным минкурортов республики, в Крыму круглогодично оздоравливаются льготные категории граждан из 54 регионов России, в том числе по семейным и детским программам. Так, за 2024 год санатории оздоровили 110 тыс. льготных граждан РФ. Основные потребители услуг по лечению льготных категорий на 2024 год среди субъектов Российской Федерации — это Москва и Московская область, а также Санкт Петербург и Ленобласть.

По данным аналитиков сервиса Санатории-россии.рф, за пять месяцев 2025 года количество отдыхающих в санаториях Крыма к аналогичному периоду прошлого года выросло на 21,7%, до 195 971 человек, показатели доходности выросли на 35,7% к предыдущему периоду, количество ночевок показало прирост к предыдущему периоду 15,7%.

Андрей Пугачев