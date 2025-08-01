КамАЗ отчитался об убытках по РСБУ в 30 млрд рублей за первое полугодие

Чистый убыток КамАЗа составил в первом полугодии 20,8 млрд руб. За аналогичный период прошлого года компания получила 641 млн руб. чистой прибыли. Это следует из отчетности КамАЗа по РСБУ.

Выручка по итогам полугодия составила 128 млрд руб. (–18% год к году). Валовая прибыль упала в 4 раза, до 2,9 млрд руб. Убыток от продаж составил 9,4 млн руб. против 697 тыс. руб. годом ранее. Себестоимость продаж снизилась на 14%, до 125 млрд руб.

После публикации отчета акции компании падали на 1,55%. По данным Мосбиржи на 17:10 мск, стоимость составляла 95,5 руб. за бумагу. В июле акционеры КамАЗа решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.