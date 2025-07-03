«КамАЗ» не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры ПАО «КамАЗ» согласились с рекомендацией совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном по итогам годового собрания.

Также решено не производить распределение прибыли по причине ее отсутствия за прошлый год, говорится в пресс-релизе.

По итогам 2023 года дивиденды компании составляли 4,49 руб. на акцию, тогда из чистой прибыли по РСБУ на выплату было направлено 3,18 млрд руб. Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО в прошлом году снизилась почти в 28 раз в сравнении с 2023 годом, до 731 млн руб. По РСБУ компания зафиксировала чистый убыток в размере 3,354 млрд руб. против прибыли в 11,896 млрд руб. годом ранее.