В Уфе возбудили уголовное дело по факту избиения подростка на улице

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По материалам дела, 29 июля в Уфе двое неизвестных избили 13-летнего школьника из-за претензий к его внешнему виду.

Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного в Telegram-канале «Осторожно, новости». В сообщении указывалось, что нападавшие придрались к «неформальному стилю» и накрашенным ногтям школьника, а затем повалили его на асфальт, били ногами и заставили убрать лак с ногтей. Пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и гематомами.

Личности нападавших устанавливаются.

Майя Иванова