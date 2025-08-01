Генпрокуратура требует изъять активы экс-главы Вологды Шулепова

В Вологде суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к бывшему мэру и депутату Госдумы Евгению Шулепову, стало известно «Ъ». Надзор утверждает, что он использовал должности для незаконного обогащения, получив контроль над рядом компаний и недвижимостью в Сочи и Подмосковье.

При обысках у Шулепова изъяли $16,6 тыс., €20 тыс., а на счетах арестовали 70 млн руб. Генпрокуратура требует обратить его активы в доход государства. Депутат вину отрицает.

По данным ведомства, Шулепов, занимая госдолжности с 2003 года, нарушал антикоррупционные запреты, скрывая бизнес-активы. Через подконтрольные фирмы он вывел активы Вологодского станкостроительного завода, довел его до банкротства и выкупил по заниженной цене. Управление осуществлялось через номиналов, включая его дочь.

Также Шулепов, будучи мэром, навязывал застройщикам закупку спортивных комплексов у аффилированной компании. Позже, став депутатом, он продал часть активов на 425 млн руб., не декларируя доход. На эти средства были куплены золото, палладий, недвижимость в Сочи и Подмосковье, а также автотехника.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Взятка, где резной палисад».