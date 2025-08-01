Взятка, где резной палисад

Как стало известно “Ъ”, в Вологде суд рассмотрит антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему главе администрации этого города и депутату Госдумы Евгению Шулепову. По версии надзора, будучи чиновником, ответчик использовал для незаконного обогащения административный ресурс. В результате в его собственности оказался целый ряд вологодских компаний, а недвижимость и другие активы фигуранта прокуроры нашли в Сочи и Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Вологды Евгений Шулепов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший глава Вологды Евгений Шулепов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О коррупционных активах Евгения Шулепова в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованием возбужденного в отношении него уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следует отметить, что ответчик с 2003 года являлся депутатом Законодательного собрания Вологодской области, потом возглавлял администрацию областного центра, входил в состав Госдумы, из которой в 2021 году вернулся в региональный парламент.

Занимаемые господином Шулеповым в 2003–2025 годах должности предусматривали соблюдение им ряда запретов, в том числе на занятие бизнесом.

Он должен был отчитываться о своих доходах и не допускать конфликта интересов. Однако прокуратура установила, что все было с точностью до наоборот.

Так, будучи региональным депутатом, господин Шулепов оставался учредителем и участником ЗАО «Промышленно-коммерческая корпорация “Новые технологи”», ООО «Вологданефть», ООО «Проминвест» и ООО РЭМПАРТ. И руководил он не только этими обществами, но также ООО «Северинвест», ООО «Станкопроминвест» и ООО «Северлестраст».

По версии надзора, обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ОАО «Вологодский станкостроительный завод» (функционирует с 1934 года), Евгений Шулепов «из личной корыстной заинтересованности» через подконтрольного ему директора предприятия организовал в 2004 году вывод части объектов, доведение его до банкротства и последующий беспрепятственный выкуп оставшейся части высоколиквидных активов по заниженной стоимости.

Чтобы скрыть владение заводом и легализовать незаконное получение имущественного комплекса, господин Шулепов последовательно переоформил его на подконтрольные себе организации («Станкопроминвест», «Северинвест», «Северинвест Плюс» и «Северлестраст»), управляя ими через номинальных владельцев. Для этого депутат использовал свою дочь, тем самым, как отметил надзор, сделав ее участником коррупционной схемы. В итоге многоходовки имущество ОАО «Вологодский станкостроительный завод» оказалось в одноименном ООО, подконтрольном Евгению Шулепову.

Депутат, по данным Генпрокуратуры, в нарушение антикоррупционных запретов руководил деятельностью этого ООО, а также компаний «Северинвест» и «Северинвест Плюс». Без согласования с ним юридически значимые и важные решения в ООО не принимались. Более того, установили прокуроры, используя административный ресурс, ответчик навязывал местным застройщикам приобретение спортивных комплексов для установки на дворовых территориях у аффилированной ему компании «Стройметалл». Сами же комплексы выпускались Вологодским станкостроительным заводом. Их установка во дворах новостроек являлась условием выдачи разрешений на строительство и продление их сроков, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и проч.

Возглавив Вологду, господин Шулепов, по версии Генпрокуратуры, продолжил получать незаконное вознаграждение «в виде иного имущества и услуг имущественного характера».

В частности, в 2016 году Евгений Шулепов и его жена по заниженной цене приобрели и на племянницу последней оформили квартиру. Через год ее продали за 4 млн руб., которые достались супругам. На племянницу была оформлена и часть земельного участка общей площадью 52,8 тыс. кв. м.

По данным Генпрокуратуры, занимаемые должности позволяли Евгению Шулепову получать конфиденциальную информацию о хозяйственной деятельности предприятий, их прибыльности, наличии у них ликвидных активов, а также о муниципальной собственности. Доступ к этим сведениям давал возможность обращать их в свою или подконтрольных лиц собственность.

В частности, господин Шулепов в 2015 году организовал торги акциями ОАО «ОБ “Северо-Запад”», принадлежащего комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Вологды, которые были выкуплены ООО «Вымпел». Директором и учредителем последнего являлись доверенные лица ответчика. Таким образом, под контролем Евгения Шулепова оказались земельный участок площадью почти 13 тыс. кв. м и 5,5 тыс. кв. м нежилых помещений. Затем по похожей схеме аффилированное с ним ОАО «ОБ “Северо-Запад”» получило участок в 1054 кв. м.

Будучи главой Вологды, господин Шулепов по результатам проведенных администрацией аукционов обеспечил свои компании десятком земельных участков и помещений.

Став депутатом Госдумы, Евгений Шулепов продолжал заниматься коммерческой деятельностью через номинальных лиц. Так, в 2019 году он продал наиболее ликвидную часть имущества ООО «Северинвест» за 425 млн руб., а полученный доход не задекларировал.

Доходы от эксплуатации и отчуждения активов господин Шулепов в 2020 году использовал для покупки металла через два открытых в Сбербанке обезличенных металлических счета (палладий и золото) на общую сумму 211,8 млн руб., который им в дальнейшем был реализован.

По данным надзора, на свои коррупционные доходы ответчик купил восемь нежилых помещений в Сочи, дом площадью 748,9 кв. м на крупном земельном участке в деревне Бережки Солнечногорского городского округа Подмосковья. Кроме того, коррупционный доход он использовал на строительство, ремонт и улучшение загородного комплекса, расположенного на живописном берегу реки Кубена Вологодской области, включающего земельные участки, гаражи, жилые дома и баню, которые оформил на себя и супругу. Также, ответчик стал обладателем автомобилей Lexus LX570, BMW X4, Jeep Wrangler, маломерного судна Sea-Doo Chellenger 180 с двигателем Rotax мощностью 255 л. с., квадроцикла Polaris и снегохода Yamaha. Часть активов, в том числе дом площадью 222 кв. м в Сочи, он спрятал, оформив их на свою жену, бывшую помощницу в Госдуме, и даже на ее мать.

В ходе обыска, проведенного у Евгения Шулепова, были изъяты $16,6 тыс., €20 тыс., а на счетах в банках арестовано более 70 млн руб. Все эти активы первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин теперь требует обратить в доход государства. Разбирательство по существу в горсуде Вологды пока не назначено. Свою вину в совершении преступлений коррупционной направленности господин Шулепов ранее отрицал.

Николай Сергеев