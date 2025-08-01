Движение по Лыковой дамбе откроют 2 августа

Движение автомобилей и пешеходов по Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде откроют 2 августа, сообщили в городском департаменте транспорта. В июле участок улицы Добролюбова от Сергиевской улицы до Зеленского съезда закрыли для ремонта коллектора, устройства тоннеля и сетей водоотведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Движение будет организовано в двустороннем режиме по одной полосе в каждую сторону, уточнили в департаменте. Там добавили, что первая половина пешеходного тоннеля уже построена в рамках создания террасного парка в Почаинском овраге, также восстановлены инженерные коммуникации и уложено дорожное полотно.

Вторая часть улицы Добролюбова в районе Лыковой дамбы временно останется закрытой.

Владимир Зубарев