Чем известен экс-мэр Вологды Евгений Шулепов

Шулепов Евгений Борисович родился 8 июня 1958 года в деревне Кроплево Вологодской области. В 1980 году окончил Вологодский государственный политехнический институт по специальности «автоматизация и комплексная механизация в машиностроении».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Вологды Евгений Шулепов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший глава Вологды Евгений Шулепов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 1981–1982 годах служил в армии. С 1983 по 1991 год прошел путь от помощника мастера до начальника производства на Вологодском оптико-механическом заводе. С 1991 по 1993 год был заместителем председателя правления торгового дома «Ворота Севера». В 1993-м стал гендиректором созданного им же предприятия «Русьпромсервис», занимавшегося продажей нефтепродуктов и поставками леса. В 2001 году возглавил совет директоров Сокольской мебельной фабрики, в 2005 году — Вологодского станкостроительного завода.

В 2003 году был избран в заксобрание Вологодской области от «Единой России», входил в комитет по бюджету и налогам. В 2007 году вновь избрался в региональный парламент по Центральному одномандатному округу Вологды, был зампредом комитета по бюджету и налогам, возглавил секретариат политсовета вологодского городского отделения «Единой России».

В 2008 году был избран мэром Вологды, набрав 56,12% голосов, в 2013-м переизбрался на этот пост (48,28%). В 2016 году победил на выборах в Госдуму VII созыва по Вологодскому одномандатному округу. В 2021 году был вновь избран депутатом заксобрания Вологодской области от «Единой России». 15 мая 2024 года задержан за получение взятки и превышение должностных полномочий.

Женат, четверо детей. Мастер спорта СССР по биатлону. С 2002 по 2008 год возглавлял женский баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката».