Богородский депутат пойдет под суд по делу об организации нелегальной миграции

Член совета депутатов Богородского округа, руководитель предприятия по переработке мяса Станислав Караганский предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Вину фигурант не признал, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Богородского городского суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание Богородского городского суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2023 по апрель 2025 года обвиняемый организовал в своем строении пребывание мигрантов, работающих на птицефабрике. При этом у них не было документов, разрешающих трудовую деятельность в РФ, а срок пребывания в стране истек.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего было выявлено 11 нелегальных мигрантов из Узбекистана. Одну гражданку этой страны оштрафовали на 4 тыс. руб. и выдворили ее вместе с детьми. Остальных также выдворили из России, оштрафовав дополнительно на 30 тыс. руб.

Галина Шамберина