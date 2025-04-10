Богородского депутата подозревают в организации нелегальной миграции

В отношении руководителя птицефабрики в Богородском округе возбудили уголовное дело об организации незаконного канала миграции по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Подозреваемый также является членом совета депутатов Богородского округа, рассказали в УФСБ по Нижегородской области.

Как полагает следствие, добавили в региональном СУ СКР, с мая 2024 по март 2025 года у подозреваемого на предприятии работали восемь мигрантов, у которых истек срок пребывания в РФ и не имелось разрешений на работу.

В областном ГУ МВД уточнили, что всего было выявлено 11 нелегальных мигрантов из Узбекистана. Одну гражданку этой страны оштрафовали на 4 тыс. руб. и выдворили ее вместе с детьми. Остальных также выдворили из России, оштрафовав дополнительно на 30 тыс. руб.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», подозреваемый депутат и предприниматель — 63-летний Станислав Караганский. Он является учредителем компании «Агрокормсервис-НН».

Галина Шамберина