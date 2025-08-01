«Суммарное количество лотов в открытой продаже превысило 4,5 тыс.»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, благодаря чему кратно увеличилась «площадь» сделок в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Площадь» сделок в сегменте жилой недвижимости со средней стоимостью квадратного метра от 1,5 млн руб. за первую половину 2025-го составила рекордные 42 тыс. м, что обеспечило пятикратный рост объема продаж, если сравнить результаты за аналогичный период год к году. Наибольший вклад в увеличение объема внес элитный ЖК на Лужнецкой набережной. Эксперты объясняют такой рост укрупнением сегмента сверхдорогих новостроек, прежде всего за счет востребованных проектов с широкой продуктовой линейкой, обеспечивающей высокий спрос. Если в прошлом периоде выборка была представлена 12 новостройками с суммарным количеством лотов в открытой продаже не более 900, то в первом полугодии 2025-го она составила уже 30 проектов. Суммарное же количество лотов в открытой продаже превысило 4,5 тыс.

Такой существенный прирост, по оценке экспертов компания «Метриум», стал возможен не только благодаря выходу в продажу новых ЖК со стартовой ценой квадратного метра более 1,5 млн руб., но и пополнению сегмента уже реализуемыми проектами на рынке, существенно выросшими в стоимости. В первые шесть месяцев семь новостроек высокобюджетного сегмента превысили отметку средней цены в 1,5 млн руб. за квадратный метр, перейдя таким образом в более высокий ценовой сегмент. Совокупно на их долю пришлось почти 200 сделок, что эквивалентно 59% всех совершенных покупок в сегменте. Новые проекты с такой стартовой ценой, вышедшие на рынок позднее, представлены шестью жилыми комплексами. Совокупно в них было приобретено 64 квартиры, что составило 19% от совершенных сделок в сегменте.

Светлана Бардина