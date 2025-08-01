В Нижнем Новгороде археологи нашли зуб мамонта

В Почаинском овраге в Нижнем Новгороде археологи обнаружили коренной зуб молодого мамонта. Об этом губернатор региона Глеб Никитин сообщил в Telegram-канале.

Находка обнаружена на глубине около двух метров. На фотографиях, опубликованных господином Никитиным, видно, что длина зуба составляет более 15 сантиметров.

Губернатор напомнил, что ранее в регионе уже находили останки мамонтов. В 1930-е годы у Нижегородского кремля во время раскопок обнаружили остатки черепа животного с двумя верхними зубами.