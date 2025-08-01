Путин увеличил страховое возмещение по длинным вкладам до 2,8 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает сумму страхового возмещения по безотзывным вкладам с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Речь идет о рублевых вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. Согласно документу, страховка по таким счетам начисляется отдельно от выплат по другим видам вкладов, сумма возмещения по которым остается на уровне 1,4 млн руб. Таким образом, общая сумма застрахованных накоплений сможет доходить до 4,2 млн руб.

Главная цель инициативы — повысить количество долгосрочных ресурсов в банковском секторе и сделать сберсертификаты более привлекательными для клиентов.

Над инициативой начали работать в 2024 году. Владимир Путин поручил проработать этот вопрос Федеральному собранию. Банк России предложил увеличить страховое покрытие отдельно по долгосрочным вкладам от трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от одного года до трех лет — до 2 млн и 2,8 млн руб. соответственно. Однако в итоговый вариант законопроекта от Минфина вошли только сберегательные сертификаты.

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