Бывшего гендиректора «Теплоэнерго» арестовали по выходу из СИЗО

Руководивший АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, арестованный в июле прошлого года, отсидел предельный годовой срок предварительного заключения и по закону был освобожден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако, как рассказали собеседники «Ъ-Приволжье», сразу по выходу из СИЗО, где его встречали родственники, бывшего управленца городской теплоснабжающей компанией задержали сотрудники ФСБ. Илью Халтурина доставили к следователю, а затем в Московский райсуд, который вынес ему новую меру пресечения в виде заключения по стражу. Бывший руководитель «Теплоэнерго» был заново арестован на срок до 22 сентября. Очевидно, по его уголовному делу были возбуждены дополнительные эпизоды.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Илье Халтурину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при модернизации Нагорной теплоцентрали за счет займа Фонда развития территорий. Илье Халтурину, который заключал договоры с ООО «Теплоэнергоремонт НН», дочерней компанией «Теплоэнерго», изначально инкриминировали нанесение 8 млн руб. ущерба. Он свою вину в преступлении не признал.

Иван Сергеев