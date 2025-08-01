Выпускникам колледжей расширят возможности для трудоустройства

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил увеличить число видов трудовой деятельности, к которым могут быть привлечены выпускники колледжей. Ответственными за поручение назначены Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения. Срок исполнения — 1 декабря.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В этом году в указанных регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, сдавали только два экзамена вместо четырех. 10 июля Дмитрий Чернышенко отчитался, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи.

22 июля господин Чернышенко сообщил, что в 2025 году число заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования увеличилось на 800 тыс. по сравнению с прошлым годом. По его данным, сейчас контингент в учреждениях СПО оценивается в 3,85 млн студентов.

Полина Мотызлевская