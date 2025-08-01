Удмуртский «Милком» зарегистрировал в Перми новое ООО

Удмуртское АО «Милком» (входит в «Комос групп») зарегистрировало в Перми ООО «Пермский хладокомбинат “Созвездие”», пишет «Ъ-Прикамье». Гендиректором предприятия указан Николай Черненко, руководитель местного филиала «Милком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: facebook.com, Комос групп Фото: facebook.com, Комос групп

Основной вид деятельности «Созвездия» — производство молока и молочных продуктов. Предприятие входит в двадцатку крупнейших производителей мороженного в РФ, ежемесячный выпуск продукции — 12 тыс. т. Ранее на хладокомбинате была проведена масштабная модернизация общим объемом инвестиций около 1,8 млрд руб. по специальному инвестконтракту между компанией «Милком» и краевым правительством.