«Созвездие» на млечном пути

Удмуртское АО «Милком» (входит в «Комос групп») зарегистрировало в Перми ООО «Пермский хладокомбинат „Созвездие“». Ранее в краевой столице действовало одноименное юрлицо, которое обанкротилось в 2023 году. Сейчас в Прикамье работает филиал ижевского производителя. По одной из версий, управляющая компания решила платить налоги в регионе, где выполняет крупный объем работ и получает инвестподдержку. В прошлом году пермский хладокомбинат вошел в двадцатку крупнейших производителей мороженого в России — ежемесячно предприятие выпускает 12 тыс. тонн продукции. Эксперты называют регистрацию локальной структуры логичным шагом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми зарегистрировано ООО «Пермский хладокомбинат „Созвездие“». Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», владельцем 100% долей компании является ижевское АО «Милком». Генеральным директором выступает Николай Черненко, руководитель пермского филиала «Милком». Основной вид деятельности компании — производство молока (кроме сырого) и молочных продуктов. Также общество выпускает сливочное масло, сыр, мороженое и занимается их оптовой торговлей. Уставный капитал общества — 1 млн руб. Компания зарегистрирована по ул. Куйбышева, 128. Здесь же расположен пермский филиал АО «Милком».

До 2023 года в Прикамье действовало одноименное АО «Пермский хладокомбинат „Созвездие“». В ноябре того же года краевая налоговая служба ликвидировала юрлицо на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Общество, действовавшее в Прикамье с 1994 года, было признано банкротом. С тех пор в крае работает филиал ижевского производителя «Милком».

АО «Милком» было зарегистрировано в Ижевске в 1992 году. Занимается производством молочной продукции. Компания входит в агрохолдинг «Комос групп» и объединяет пять производственных площадок: Кезский сырзавод, «Сарапул-молоко», «Глазов-молоко», «Ижмолоко» и ПХК «Созвездие». В 2024 году выручка компании составила 53,7 млн руб., чистая прибыль — 501,7 млн руб. Согласно официальному сайту, в ассортименте торговой марки «Созвездие» представлены классические вкусы мороженого в форматах эскимо, вафельного стакана, рожка и брикета. Также «Милком» выпускает продукцию под брендами «Топтыжка», «Село Зеленое», «Молочная речка» и другими.

В краевом минагро сообщили «Ъ-Прикамье», что по вопросам деятельности АО «Милком» стоит обратиться напрямую в компанию. В пресс-службе «Комос групп» на запрос о целях нового ООО не ответили.

По одной из версий, создание нового юрлица связано с намерением АО «Милком» платить налоги от работы местного филиала в бюджет Прикамья. Сейчас в регионе действует филиал ижевского производства, поэтому налоги от его деятельности поступают по месту непосредственной регистрации, в Удмуртию.

Согласно рейтингу Национального союза производителей молока «Союзмолоко», пермский хладокомбинат «Созвездие» по объему производства в 2024 году занимает 13-ю позицию в двадцатке крупнейших отечественных производителей мороженого. С 2020 года является его ведущим экс­портером: всего за этот период было поставлено более 400 т продукции на сумму 95 млн руб. в Китай, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Беларусь. Отметим, в Перми действует еще ряд крупных производителей молочной продукции, включая ООО «Маслозавод Нытвенский», «Молкомбинат Кунгурский», а также «Юговской комбинат молочных продуктов».

По данным пресс-службы краевого правительства, в рамках специального инвестконтракта «Строительство современной фабрики по производству мороженого», подписанного правительством Пермского края и компанией «Милком», на хладокомбинате проведена масштабная модернизация. Общий объем инвестиций составил около 1,8 млрд руб. В 2022 году был реализован инвестпроект «Замена эскимогенератора на ПП „ПХК „Созвездие“» стоимостью 99 млн руб. Это позволило увеличить объем продаж эскимо и фруктового льда на 1 тыс. т в год. Также была установлена одна из самых быстрых в РФ линия по производству мороженого SL1100, которая позволила увеличить производство мороженого с 3 до 12 тыс. т. В 2025 году предприятие планирует произвести более 11,5 тыс. т мороженого и фруктового льда. В частности, в этом году предполагается установить автоматизированную линию по фасовке мороженого в пакет.

В последнее время наметилась тенденция «переезда» в Пермский край иногородних компаний, ведущих в регионе активную деятельность. Так, АО «Уралмостострой» в конце апреля завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. Компания в последнее время увеличила объемы дорожного строительства в Пермском крае, поэтому общество намерено платить налоги на территории Прикамья.

Генеральный директор ООО «Агрофирма „Труд“» Владимир Юшков считает регистрацию нового юрлица логичным бизнес-ходом. По его словам, учитывая активную совместную работу предприятия с краевыми властями, вполне обоснованно платить налоги по месту непосредственного производства. Благодаря этому в регионе создается нужный инвестиционный климат, который влияет и на других участников агробизнеса. Так, производители чаще рассматривают возможность регистрации полноценных локальных активов. Господин Юшков добавил также, что регистрация нового общества — «текущая работа компании, которая, скорее всего, не добавит сложностей в управлении».

Анастасия Леонтьева