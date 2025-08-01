В Башкирии до конца августа продлили срок выплаты 1 млн рублей за контракт
В Башкирии гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ, будут единовременно выплачивать 1 млн руб. до конца августа. Соответствующий указ главы региона Радий Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу». Предыдущая версия указа предусматривала, что выплаты будут предоставляться до конца июля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Выплата за подписание контракта с Минобороны была введена в республике в ноябре 2023 года. Первоначально военнослужащим единовременно предоставляли по 100 тыс. руб. Затем при за подписанный контракт платили 205 тыс., а после — 505 тыс. руб. 28 декабря прошлого года сумму увеличили до 1,6 млн руб. В начале июня выплата была уменьшена до 1 млн руб. и действовала до конца июня, ее предоставляли до конца этого же месяца. В начале июля срок действия указа был продлен.