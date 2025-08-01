В Башкирии до конца августа продлили срок выплаты 1 млн рублей за контракт

В Башкирии гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ, будут единовременно выплачивать 1 млн руб. до конца августа. Соответствующий указ главы региона Радий Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу». Предыдущая версия указа предусматривала, что выплаты будут предоставляться до конца июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплата за подписание контракта с Минобороны была введена в республике в ноябре 2023 года. Первоначально военнослужащим единовременно предоставляли по 100 тыс. руб. Затем при за подписанный контракт платили 205 тыс., а после — 505 тыс. руб. 28 декабря прошлого года сумму увеличили до 1,6 млн руб. В начале июня выплата была уменьшена до 1 млн руб. и действовала до конца июня, ее предоставляли до конца этого же месяца. В начале июля срок действия указа был продлен.

Наталья Балыкова