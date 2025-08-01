Осужденному экс-мэру Тынды принудительные работы заменили по УДО штрафом

Находкинский городской суд Приморского края 1 августа частично удовлетворил заявление об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Тынды Марины Михайловой, которая в Приморье отбывала наказание в виде принудительных работ. Как сообщили «Ъ» в суде, ее освободили от основного наказания, но наложили штраф в 500 тыс. руб. В течение трех лет ей запрещено занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gorod.tynda.ru Фото: gorod.tynda.ru

Накануне, 29 июля, Девятый кассационный суд во Владивостоке отклонил жалобу осужденной Михайловой и ее адвоката на приговор Тындинского райсуда от 30 июля 2024 года и апелляционное определение Амурского облсуда от 12 ноября 2024 года. Осужденная просила оправдать ее и вернуть на новое рассмотрение суда дело ее бывшего первого заместителя Владимира Плюхина, который за пособничество был осужден на четыре с половиной года условно.

Как сообщал «Ъ», в июле 2024 года Тындинский райсуд признал Марину Михайлову виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК) при организации ремонта улицы Красная Пресня, невыплате пенсий (ч. 1, 2 ст. 145.1 УК) бывшим председателям гордумы и неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК). Изначально Тындинский райсуд приговорил ее к шести годам колонии и штрафу в 640 тыс. руб., после обжалования срок заключения был заменен принудительными работами сроком два года и четыре месяца.

Анна Яшина, Благовещенск