Трамп поднял пошлины для Канады «в ответ на продолжающееся бездействие»

Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении таможенных пошлин для Канады с 25% до 35%. Новые тарифы вступят в силу 1 августа, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Как указано в заявлении, действия госпоидна Трампа вызваны отказом Канады «сотрудничать в сдерживании продолжающегося потока фентанила», а также ответными мерами против США.

Новые тарифы не распространяются на товары, подпадающие под льготный режим в рамках соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Также уточняется, что товары, перевозимые транзитом через другие страны для обхода 35%-го тарифа, будут облагаться налогом в размере 40%.

В конце июня Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых обсуждений с Канадой.

В 2024 году торговый оборот между США и Канадой составил $475 млрд импорта США из Канады против $440 млрд американского экспорта, преимущественно автомобилей и потребительских товаров. По данным Таможенной и пограничной службы США, объемы перехваченного фентанила на канадской границе значительно уступают показателям на мексиканской границе.