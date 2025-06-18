По итогам 2024 года Липецкая область заняла первое место в Центральном федеральном округе по темпам роста инвестиций — показатель составил 128,1% к уровню 2023 года, тогда как средний показатель по России — 107,4%. Общий объем инвестиций в основной капитал достиг 261,6 млрд руб. Последние несколько лет в ходе ПМЭФ регион всегда подписывает существенное число соглашений о реализации проектов с миллиардными вложениями и по этому показателю является одним из первых в Черноземье. Об инвестиционном развитии региона и новых проектах в интервью Guide рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете инвестиционный климат в Липецкой области?

— Липецкая область уверенно держится среди лидеров по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в России. У нас сформирована уникальная инвестиционная среда — благодаря активной работе региональных властей, качественной инфраструктуре и программам поддержки предпринимательства. Подтверждение тому — наши стабильно высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата.

В Липецкой области реализуются несколько крупных инвестиционных проектов. Основные отрасли, которые привлекают инвесторов, это машиностроение, агропромышленный комплекс и энергетика. Каждый год число и объем этих проектов увеличиваются, и инвесторы убеждаются: у нас действительно выгодные условия и стабильная экономическая среда.

Если говорить о расчете на душу населения, то мы занимаем третье место в ЦФО с результатом 235,3 тыс. руб. на человека. Это ярко иллюстрирует, насколько высок интерес инвесторов к региону, а также эффективность мер поддержки, которые мы внедряем. Компании активно разворачивают у нас новые производства, модернизируют уже действующие предприятия, создают рабочие места и, конечно, увеличивают поступления налогов в бюджет области.

— А какие инвестпроекты вы бы назвали важнейшими для региона?

— Для Липецкой области наибольшее значение имеют инвестиционные проекты в высокотехнологичных секторах, таких как машиностроение, автомобилестроение, производство оборудования и химическая промышленность. Эти направления дают региону возможность не только создавать конкурентоспособные продукты и формировать собственный технологический суверенитет, но и привлекать высококвалифицированных специалистов, которых мы особенно ценим и поддерживаем.

Сегодня в регионе реализуется несколько значимых проектов. Среди наиболее перспективных хочу выделить следующие. Первый проект — завод «Липецктехнолит», расположенный на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк». Здесь будет пущено производство дробеметного оборудования и запчастей методом литья. Общий объем инвестиций составляет 190 млн руб. Кроме того, сейчас активно ведется строительство еще одного завода по производству дробеметных установок на сумму 480 млн руб. Уже завершено возведение литейного цеха, установлена трансформаторная подстанция, завершено подключение к инженерным сетям. Сейчас строится второй, механосборочный цех, следующим этапом станет возведение административного корпуса. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить порядка 300–350 дробеметных установок ежегодно.

Еще один важный проект — завод компании «СИБУ индастриэл», который специализируется на огнеупорной продукции. Инвестиции в этот проект составляют 3,75 млрд руб., и сейчас он находится в активной стадии строительства.

Также хочу отметить проект резидента ОЭЗ «Липецк» — компании «Энергопромагрегат инвест». Здесь планируется создать высокотехнологичное машиностроительное производство насосов и запасных частей к ним, перемешивающих устройств для химических, нефтегазовых и лакокрасочных производств, а также промышленных пластинчатых теплообменников. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 6 млрд руб.

Отдельно подчеркну туристическое направление, активно развивающееся в регионе. Один из самых ярких проектов здесь — «Имение Хвостовых» рядом с поселком Колодезское в Задонском районе. Это уникальный проект стоимостью 2,5 млрд руб. и сроком реализации шесть лет, который позволит нам восстановить усадьбу XIX века и создать на ее территории многофункциональный агропромышленный и туристический комплекс. Появятся хмелеводческие плантации площадью 200 га с ежегодным производством до 400 т сырья, рыбоводческие пруды с производством до 190 т осетровых и лососевых пород в год. Кроме того, здесь будет построен туристический комплекс с гостиницей, рестораном и спа-зоной. Реализация этого проекта даст региону как минимум 50 новых рабочих мест.

Каждый из этих проектов направлен на создание стабильных рабочих мест, повышение уровня жизни липчан и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона. Уверен, их успешная реализация позволит Липецкой области и дальше уверенно укреплять свои позиции на российском и международном рынках.

— Какие соглашения Липецкая область планирует заключить на ПМЭФ в этом году?

— В этом году планируем подписать новые инвестсоглашения в самых перспективных направлениях: это и машиностроение, и производство новых, современных материалов, и создание инфраструктуры для спорта и отдыха. Также уделим внимание пищевой промышленности, которая традиционно является одной из сильных сторон региона, и договоримся о развитии и расширении наших промышленных площадок.

— А как бы вы оценили работу по модернизации мощностей?

— В Липецкой области работа действующих предприятий по модернизации мощностей заслуживает высокой оценки. Особенно заметна положительная динамика в таких ключевых отраслях, как машиностроение, металлообработка и химическая промышленность. Предприятия активно внедряют новые технологии и подходы к производству, что позволяет им увеличивать объемы выпускаемой продукции и существенно улучшать ее качество.

Важную роль здесь играет автоматизация производственных процессов и внедрение промышленных роботов. Использование роботизированных систем помогает компаниям региона оптимизировать трудоемкие и однообразные операции, существенно сокращая время производства и минимизируя возможность ошибок. Особенно актуально это на сборочных линиях и в обработке материалов, где важна точность и скорость работы.

Отмечу, что региональная власть оказывает предприятиям системную поддержку в модернизации и внедрении новых технологий. У нас действуют программы субсидирования, которые помогают компенсировать часть затрат на приобретение современного оборудования. Такие меры дают ощутимый эффект и значительно ускоряют процесс технологического обновления производств, повышая их конкурентоспособность на рынке.

Среди наиболее значимых проектов модернизации и развития производственных мощностей я бы выделил первый в России завод по серийному выпуску электромобилей компании «Моторинвест». Заявленный объем инвестиций составляет 13 млрд руб. до 2032 года. Компания работает в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), где подробно расписаны графики инвестиций и локализации производства.

Также подчеркну успешный проект ПАО «Энергия» по производству тяговых аккумуляторных батарей для погрузочно-подъемной техники и систем накопления энергии. Эта продукция пользуется высоким спросом на складах и предприятиях, в том числе на импортной технике ведущих мировых брендов, таких как Toyota и Linde. Уровень локализации производства на предприятии уже достиг 85% и продолжает расти.

Еще один яркий пример — ООО «ЭГИДА», где производится пенополиуретан на передовом оборудовании и с применением новейших технологических решений. Общий объем инвестиций здесь составляет 4,8 млрд руб.

Кроме того, активно модернизируются и расширяются предприятия, производящие средства защиты растений. Здесь объем инвестиций превышает 6 млрд руб.

— По итогам прошлого года ОЭЗ «Липецк» возглавила национальный рейтинг особых экономических зон. Каковы ее преимущества по сравнению с аналогичными инвестплощадками?

— У каждой особой экономической зоны есть свои особенности и преимущества, обусловленные географическим положением, отраслевой спецификой и стратегическими приоритетами региона. Если говорить об ОЭЗ «Липецк», то здесь мы добились комплексного подхода, который включает развитую инфраструктуру, удобную логистику, широкие налоговые льготы и, безусловно, профессиональную управленческую команду. Именно это сочетание позволило нам занять первое место в национальном рейтинге особых экономических зон России.

Сегодня ОЭЗ «Липецк» — это 65 резидентов и 34 успешно действующих предприятия. Общий объем заявленных инвестиций превышает 224 млрд руб., из которых уже освоено порядка 120 млрд. Это позволило создать более 6 тыс. рабочих мест в регионе. Важный фактор привлекательности нашей ОЭЗ — близость к ключевым сырьевым ресурсам, особенно в таких отраслях, как металлургия и агропромышленный комплекс.

Один из главных запросов бизнеса сегодня — скорость реализации проектов. И здесь мы идем навстречу инвесторам, запуская на территории грязинской площадки строительство индустриального парка. В перспективе — открытие собственного технопарка с готовыми помещениями, что позволит новым резидентам максимально быстро приступить к реализации своих проектов, сразу получить доступ ко всем инфраструктурным возможностям и льготам особой экономической зоны.

Еще один важный аспект — подготовка квалифицированных кадров. В 2023 году мы заключили соглашение о сотрудничестве с Грязинским техническим колледжем, который стал профильным образовательным учреждением нашей ОЭЗ. Предприятия активно участвуют в обучении студентов и преподавателей, помогают оснастить учебные мастерские самым современным оборудованием. Студенты колледжей и вузов региона регулярно проходят производственную практику на наших заводах с перспективой дальнейшего трудоустройства. Многие молодые специалисты уже успешно совмещают учебу с работой на предприятиях зоны.

Хороший пример такой работы — компания «Гермес-Липецк», которая первой среди резидентов запустила конкурс профмастерства «Кубок сварки Гермес». Это помогает повысить престиж рабочих профессий и привлечь новых сотрудников на предприятие. Мы уже провели два таких конкурса, и результаты впечатляют.

Кроме того, наша экономическая зона активно развивает промышленный туризм. Ежегодно заводы ОЭЗ посещают порядка 3 тыс. туристов: это жители региона, студенты, школьники, сотрудники ведомств и учреждений не только Липецкой области, но и соседних регионов. Это позволяет популяризировать промышленное производство и способствует профориентации молодежи.

— Как складываются отношения с резидентами ОЭЗ «Липецк», учрежденными иностранными компаниями? Какие из них сменили собственников? Есть ли предприятия, которые прекратили работу? Каковы перспективы предприятий с владельцами из недружественных стран?

— Несколько компаний сменили собственников. Сегодня это компании ООО «Реформа», ООО «Литум», ООО «Ви Фрай», ООО «Нортекс», ООО «Гермес-Липецк», ООО «РУАЕ». Единственная компания, которая прекратила деятельность в ОЭЗ «Липецк»,— Honeywell. Остальные иностранные предприятия продолжают работу в штатном режиме, стабильно развиваются, и, что особенно важно, удалось сохранить практически весь кадровый состав. Это говорит о высокой степени устойчивости и привлекательности нашего региона для инвесторов.

— Какие отрасли сегодня формируют инвестиционный портрет Липецкой области?

— Инвестиционный портрет Липецкой области формируют несколько ключевых отраслей, демонстрирующих стабильный рост и высокую привлекательность как для отечественных, так и зарубежных инвесторов.

Во-первых, это металлургическая промышленность, представленная крупными компаниями мирового уровня. Эти предприятия обеспечивают значительную долю промышленного производства региона и играют важную роль в обеспечении занятости населения.

Во-вторых, агропромышленный комплекс, характеризующийся интенсивным развитием растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. Эта отрасль позволяет Липецкой области обеспечивать собственную продовольственную безопасность и активно наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции.

Следующее направление — химическое производство с акцентом на современные технологии переработки сырья и экологически безопасные производственные процессы. Именно такие предприятия сегодня востребованы и перспективны с точки зрения устойчивого развития.

Важную роль играет энергетика и проекты по повышению энергоэффективности производств. В регионе активно реализуются инициативы в области возобновляемых источников энергии.

Если говорить о цифрах, то наибольший объем инвестиций в основной капитал региона в 2024 году направлен на металлургическое производство — 25,9%, пищевую промышленность — 14%, сельское хозяйство — 13,5%. Вместе с тем мы запускаем и новые, перспективные проекты в области глубокой переработки сельхозпродукции, производства энергооборудования и развития химических производств.

Особенно интересным направлением сегодня стал туризм. У нас реализуется целый ряд крупных туристических проектов, связанных прежде всего с развитием модульных средств размещения. Это усадьба Скорняково-Архангельское, загородный клуб «Донской лес», туристический комплекс «Ольшанка», автокластер на трассе М-4 «Дон». Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 750 млн руб.

— Какие отрасли наиболее нуждаются в господдержке?

— Мы в своей работе стараемся поддерживать не отдельные отрасли, а прежде всего конкретные проекты, которые могут дать региону конкурентные продукты, внедрить новые технологии и создать устойчивую экономику. В приоритете у нас инновационные и высокотехнологичные производства, потому что именно они формируют будущее и дают региону стабильное развитие.

Например, в 2025 году промышленные предприятия Липецкой области смогут получить субсидии на приобретение российского оборудования и модернизацию своих производств. Речь идет о возмещении до 50% затрат на покупку нового отечественного оборудования с максимальной суммой компенсации до 20 млн рублей на одно предприятие. Это предложение адресовано промышленным компаниям, чья деятельность относится к сфере обрабатывающих производств и регулируется Минпромторгом России. Прием заявок мы планируем на третий квартал 2025 года, причем оборудование должно быть приобретено не ранее 1 января 2024 года и уже стоять на балансе предприятия.

Еще одним важным инструментом поддержки в регионе стал Фонд развития промышленности Липецкой области. Он активно финансирует проекты, связанные с импортозамещением, созданием современных производств, развитием цифровой индустрии и повышением уровня локализации российской продукции. Мы видим, что такие меры помогают предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям и становятся эффективными драйверами роста.

В целом наш подход к привлечению инвестиций системный и комплексный. Мы постоянно работаем над улучшением условий инвестирования и оптимизацией процедур. Среди наших основных достижений — развитая инфраструктура, комфортные налоговые условия и прозрачность взаимодействия с инвесторами.

— Как вы справляетесь с нехваткой кадров?

— Кадровый вопрос сегодня, без преувеличения, один из ключевых вызовов, с которым сталкиваются практически все регионы России, в том числе и мы. Для Липецкой области, активно развивающей промышленность и высокотехнологичное производство, наличие квалифицированных специалистов особенно важно.

Прежде всего мы ежегодно пересматриваем число бюджетных мест в средних профессиональных учебных заведениях. При этом опираемся на конкретные запросы предприятий региона, чтобы точно знать, каких специалистов ждет реальный сектор. Это позволяет оперативно и максимально эффективно реагировать на потребности наших инвесторов.

Сегодня в регион заходят компании, которые развивают инновационные и высокотехнологичные проекты. Им, естественно, нужны соответствующие кадры. Именно поэтому мы трансформируем систему подготовки специалистов: начинаем готовить кадры «под заказ», при участии самих работодателей. Такой подход обеспечивает тесную связь между образовательными учреждениями и промышленностью.

Большое внимание уделяется подготовке специалистов по новым профессиям, это операторы станков с числовым программным управлением, специалисты по аддитивным технологиям, телекоммуникационным и автоматизированным системам, IT-специалисты и инженеры. Кроме того, мы создали Центр молодежной карьеры — первый и пока единственный в России подобный проект. Он работает на стыке образования и реального сектора экономики, помогая молодым людям пройти профориентацию, подготовиться к собеседованиям и сформировать карьерный путь от школы до работы на производстве.

Беседовала Мария Старикова