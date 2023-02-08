Инвесторы притормозили кукурузу

Как стало известно «Ъ-Черноземье», ООО «Универсал строй» главы ГК «Черноземье», экс-депутата облдумы Андрея Благова не может начать модернизацию крупного Калачеевского элеватора в Воронежской области для производства кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы с объемом инвестиций 4,5 млрд руб., которое планировалось запустить в 2022 году. В правительстве области утверждают, что проект не может быть реализован из-за «отсутствия инвестора», а районные власти ранее сообщали, что из-за дефицита средств «Универсал строй» даже может продать элеватор. Андрей Благов уверяет, что летом 2023-го проектирование будет завершено, а сроки затянулись из-за сложностей с импортным оборудованием. На рынке переработки зерна отмечают, что за два года конкуренция усилилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежским инвесторам пока не удается проект по глубокой переработке кукурузы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежским инвесторам пока не удается проект по глубокой переработке кукурузы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что «отсутствие инвестора не позволяет в настоящее время реализовать проект» по производству крахмала в Калачеевском районе Воронежской области (на базе одного из крупнейших региональных элеваторов мощностью около 170 тыс. т единовременного хранения), «Ъ-Черноземье» сообщили в областном департаменте аграрной политики. «Планировался запуск проекта по строительству завода глубокой переработки кукурузы мощностью 350 т в сутки (115,5 тыс. т в год). Общая стоимость проекта — 4,5 млрд руб.»,— отметили в департаменте.

Андрей Благов в беседе с «Ъ-Черноземье» возможность отказа от проекта отверг. «Сроки затянулись, так как часть оборудования иностранного производства — французского, немецкого. Из-за этого они растягиваются сейчас у всех. К июню мы планируем завершить проектирование»,— рассказал он.

Господин Благов подчеркнул, что объем инвестиций в проект предполагается прежним.

Проект важен для Воронежской области — региональные власти намерены поддерживать создание предприятий по глубокой переработке зерна, чтобы вывозить за пределы региона продукцию с высокой добавленной стоимостью. О планах «Универсал строя» впервые стало известно в мае 2020 года. Летом 2020-го господин Благов говорил „Ъ“, что компания готовила проект в течение нескольких лет (она работает на мощностях элеватора с 2018 года) и уже ведет на площадке подготовку к строительству дополнительных мощностей. Предполагалось наладить на предприятии выпуск 60 т крахмала, 80 т глюкозы и 120 т фруктозы в сутки. Для этого необходимо построить 8,5 тыс. кв. м производственных мощностей и утроить штат сотрудников до 300 человек. Частично было приобретено зарубежное оборудование; компания рассчитывала ввести объект в эксплуатацию в декабре 2022 года.

В декабре 2020 года межрайонная инспекция ФНС подала заявление о признании «Универсал строя» банкротом (помимо сельскохозяйственного юрлицо занимается и другими проектами ГК «Черноземье»), но долги были погашены. В декабре 2021-го ситуация повторилась; сумма долга составляла около 8 млн руб. Сейчас «Универсал строй» пытается отсудить 2,4 млн руб. «неосновательного обогащения» у ООО «Академия промышленного проектирования и градостроительства», но идет ли речь о проектных работах, в материалах дела не уточняется. В 2022 году «Универсал строй» продолжал управлять работающим по основному профилю элеватором, следует из картотеки арбитражных дел.

В администрации Калачеевского района вчера не смогли ответить на вопросы «Ъ-Черноземье» о перспективах проекта: курирующие его чиновники находились на больничном. Но в марте 2021 года глава района Николай Котолевский говорил журналистам, что деятельность элеватора «вызывает опасение»:

«Новый собственник хлебоприемного предприятия не смог возобновить производство из-за недостатка средств. В настоящее время учредитель ведет работу по привлечению инвесторов, рассматривается вопрос о продаже предприятия».

В России на начало 2023 года действует 23 предприятия глубокой переработки сельхозсырья. Власти поддерживают их развитие: так, 8 декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 1,1 млрд руб. в Волгоградскую область для возмещения части прямых понесенных затрат при строительстве завода по глубокой переработке кукурузы.

Президент ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин отмечает, что на российском рынке растет конкуренция: «Компании наращивают мощности. За 11 месяцев мы видим рост производства практически по всем продуктам. А в Воронежской области уже работает предприятие "СП Дон", ежемесячно производящее 2,5-3 тыс. т нативного крахмала. Рынок глубокой переработки зерна является нишевым, внутреннее потребление наполняется достаточно легко. Новому игроку стоит либо ориентироваться на экспорт, либо искать нишу — например, крахмал из восковидной кукурузы для пищепрома, с которым есть определенные сложности после ухода некоторых компаний в 2022 году. В то же время два крупных производителя — краснодарский "Рустарк" и ростовский "Амилко" — уже заявили об увеличении мощностей и производстве пищевых модификаций крахмала. Поэтому новому воронежскому проекту с учетом его небольших инвестиций будет сложно занять свое место».

По словам Олега Радина, по глюкозным сиропам «рынок стабилен, внутреннее потребление составляет 460-475 тыс. т в год и практически не растет»: «Рост спроса могли бы обеспечить кондитеры, которые были одним из основных драйверов экспорта. Зато по глюкозно-фруктозным сиропам (аналог сахара в жидков виде) создание новых производств позволит обеспечить более релевантный выбор. Пока что это рынок потребителя — производителей напитков, которые ориентируются на цену и в зависимости от нее выбирают сахар или сиропы».

Проблем с сырьем у воронежского проекта быть не должно, отметил Олег Радин: потребление всей отрасли глубокой переработки почти в десять раз ниже, чем годовой урожай кукурузы.

Олег Мухин