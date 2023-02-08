Инвесторы притормозили кукурузу

Как стало известно «Ъ-Черноземье», ООО «Универсал строй» главы ГК «Черноземье», экс-депутата облдумы Андрея Благова не может начать модернизацию крупного Калачеевского элеватора в Воронежской области для производства кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы с объемом инвестиций 4,5 млрд руб., которое планировалось запустить в 2022 году. В правительстве области утверждают, что проект не может быть реализован из-за «отсутствия инвестора», а районные власти ранее сообщали, что из-за дефицита средств «Универсал строй» даже может продать элеватор. Андрей Благов уверяет, что летом 2023-го проектирование будет завершено, а сроки затянулись из-за сложностей с импортным оборудованием. На рынке переработки зерна отмечают, что за два года конкуренция усилилась.
Воронежским инвесторам пока не удается проект по глубокой переработке кукурузы
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что «отсутствие инвестора не позволяет в настоящее время реализовать проект» по производству крахмала в Калачеевском районе Воронежской области (на базе одного из крупнейших региональных элеваторов мощностью около 170 тыс. т единовременного хранения), «Ъ-Черноземье» сообщили в областном департаменте аграрной политики. «Планировался запуск проекта по строительству завода глубокой переработки кукурузы мощностью 350 т в сутки (115,5 тыс. т в год). Общая стоимость проекта — 4,5 млрд руб.»,— отметили в департаменте.
Андрей Благов в беседе с «Ъ-Черноземье» возможность отказа от проекта отверг. «Сроки затянулись, так как часть оборудования иностранного производства — французского, немецкого. Из-за этого они растягиваются сейчас у всех. К июню мы планируем завершить проектирование»,— рассказал он.
Господин Благов подчеркнул, что объем инвестиций в проект предполагается прежним.
Проект важен для Воронежской области — региональные власти намерены поддерживать создание предприятий по глубокой переработке зерна, чтобы вывозить за пределы региона продукцию с высокой добавленной стоимостью. О планах «Универсал строя» впервые стало известно в мае 2020 года. Летом 2020-го господин Благов говорил „Ъ“, что компания готовила проект в течение нескольких лет (она работает на мощностях элеватора с 2018 года) и уже ведет на площадке подготовку к строительству дополнительных мощностей. Предполагалось наладить на предприятии выпуск 60 т крахмала, 80 т глюкозы и 120 т фруктозы в сутки. Для этого необходимо построить 8,5 тыс. кв. м производственных мощностей и утроить штат сотрудников до 300 человек. Частично было приобретено зарубежное оборудование; компания рассчитывала ввести объект в эксплуатацию в декабре 2022 года.
В декабре 2020 года межрайонная инспекция ФНС подала заявление о признании «Универсал строя» банкротом (помимо сельскохозяйственного юрлицо занимается и другими проектами ГК «Черноземье»), но долги были погашены. В декабре 2021-го ситуация повторилась; сумма долга составляла около 8 млн руб. Сейчас «Универсал строй» пытается отсудить 2,4 млн руб. «неосновательного обогащения» у ООО «Академия промышленного проектирования и градостроительства», но идет ли речь о проектных работах, в материалах дела не уточняется. В 2022 году «Универсал строй» продолжал управлять работающим по основному профилю элеватором, следует из картотеки арбитражных дел.
В администрации Калачеевского района вчера не смогли ответить на вопросы «Ъ-Черноземье» о перспективах проекта: курирующие его чиновники находились на больничном. Но в марте 2021 года глава района Николай Котолевский говорил журналистам, что деятельность элеватора «вызывает опасение»:
«Новый собственник хлебоприемного предприятия не смог возобновить производство из-за недостатка средств. В настоящее время учредитель ведет работу по привлечению инвесторов, рассматривается вопрос о продаже предприятия».
В России на начало 2023 года действует 23 предприятия глубокой переработки сельхозсырья. Власти поддерживают их развитие: так, 8 декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 1,1 млрд руб. в Волгоградскую область для возмещения части прямых понесенных затрат при строительстве завода по глубокой переработке кукурузы.
Президент ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин отмечает, что на российском рынке растет конкуренция: «Компании наращивают мощности. За 11 месяцев мы видим рост производства практически по всем продуктам. А в Воронежской области уже работает предприятие "СП Дон", ежемесячно производящее 2,5-3 тыс. т нативного крахмала. Рынок глубокой переработки зерна является нишевым, внутреннее потребление наполняется достаточно легко. Новому игроку стоит либо ориентироваться на экспорт, либо искать нишу — например, крахмал из восковидной кукурузы для пищепрома, с которым есть определенные сложности после ухода некоторых компаний в 2022 году. В то же время два крупных производителя — краснодарский "Рустарк" и ростовский "Амилко" — уже заявили об увеличении мощностей и производстве пищевых модификаций крахмала. Поэтому новому воронежскому проекту с учетом его небольших инвестиций будет сложно занять свое место».
По словам Олега Радина, по глюкозным сиропам «рынок стабилен, внутреннее потребление составляет 460-475 тыс. т в год и практически не растет»: «Рост спроса могли бы обеспечить кондитеры, которые были одним из основных драйверов экспорта. Зато по глюкозно-фруктозным сиропам (аналог сахара в жидков виде) создание новых производств позволит обеспечить более релевантный выбор. Пока что это рынок потребителя — производителей напитков, которые ориентируются на цену и в зависимости от нее выбирают сахар или сиропы».
Проблем с сырьем у воронежского проекта быть не должно, отметил Олег Радин: потребление всей отрасли глубокой переработки почти в десять раз ниже, чем годовой урожай кукурузы.