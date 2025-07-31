«Пикет» заработал 200% прибыли на негодных бронежилетах для армии

В показаниях по уголовному делу говорится, что сотрудники ООО «ГК "Пикет"» получили не менее 200% прибыли, используя дешевые материалы для бронежилетов, фактически поставив на фронт средства защиты, не соответствующие требованиям. Об этом стало известно «Ъ» из материалов дела.

По данным следствия, в 2022 году «Пикет», изначально строительная компания, получил контракт на 30 тысяч бронежилетов и касок на 4 млрд руб. Однако вместо заявленных изделий класса Бр4 с кевларовыми модулями компания поставила простые тканевые чехлы с металлическими пластинами неизвестного происхождения.

Для имитации выполнения контракта руководство «Пикета» во главе с Андреем Есиповым закупило материалы без сертификатов на 590 млн руб. и фальсифицировало документы на 1,2 млрд руб. о якобы поставленных кевларовых модулях. Несмотря на явное несоответствие техническим требованиям, продукция была принята военными.

Подробнее об этом — в материале «Брониженет».