Путин подписал закон о запрете «затирания» религиозных символов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает ретушировать и искажать религиозные символы на изображениях храмов. Он распространяется на рекламу, публикации в СМИ и в интернете. Закон вступил в силу после подписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пояснительной записке к проекту закона говорилось, что он направлен на защиту чувств верующих. При этом защите подлежат все религии, упоминающиеся в преамбуле к законодательству о свободе совести и о религиозных объединениях, включая христианство, ислам, буддизм и иудаизм.

Закон был внесен на рассмотрение 26 мая. Его предложила группа из 55 депутатов, в числе которых Ирина Яровая, Петр Толстой, Анна Кузнецова и Василий Пискарев. Во втором чтении в проект внесли уточнение: наличие или отсутствие религиозного символа должно соответствовать виду здания в тот исторический период, в который оно изображено.