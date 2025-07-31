Путин установил срок в 30 дней для выплат раненым бойцам СВО и семьям погибших

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок для выплаты единовременных пособий военнослужащим, добровольцам, получившим ранения в ходе специальной военной операции (СВО), а также членам семей погибших бойцов. Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, выплаты должны осуществляться не позднее 30 дней с момента получения всех необходимых документов для принятия решения о назначении пособия.

Если дело о выплатах рассматривается в суде, то срок в 30 дней начинает идти с момента вступления в силу судебного решения. Аналогичные правила распространяются на страховые выплаты сотрудникам органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСИН, таможенникам и пожарным, получившим ранения при исполнении служебных обязанностей, а также на выплаты членам их семей в случае гибели застрахованных при исполнении служебного долга или от ранений и болезней, связанных с этим.

Кроме того, супругам погибших военнослужащих предоставлено право пользоваться их автомобилями до вступления в наследство. Этот документ выдает нотариус при условии, что машина находится в совместной собственности супругов.