Бюджет не резиновый

Нижегородской области не хватает более 12 млрд руб., чтобы закрыть все потребности региональной программы по капитальному ремонту школ. В этих условиях завершение капремонта объектов образования необходимо будет продлевать до 2040 года. На отчете губернатора перед областным заксобранием этот вопрос публично не поднимался. Губернатор Глеб Никитин в целом оптимистично говорил о темпах строительства новых школ и ремонта старых. Депутаты традиционно будут просить об увеличении расходов на эти цели в бюджетах следующих лет — при затягивании программы некоторые школы рискуют не дожить до капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При общей потребности в 22,3 млрд руб. на реализацию программы по капитальному ремонту школ в 2019–2027 годах объем недофинансирования составит 12,4 млрд руб. Об этом говорится в письменном ответе, которое областное правительство разослало депутатам областного заксобрания перед отчетом губернатора Глеба Никитина. Традиционно депутаты к отчету готовили вопросы главе региона, на которые получили письменные ответы. В одном из них речь шла о капитальном ремонте школ.

В документе говорится, что в Нижегородской области есть учебные заведения еще 1940-х годов постройки, ни разу капитально не ремонтировавшиеся. Осенью прошлого года в заксобрании проанализировали информацию о техническом состоянии учебных заведений и пришли к неутешительному выводу — госпрограмма капремонта образовательных учреждений не покрывает потребности региона, ее надо актуализировать. Поэтому перед отчетом губернатора комитет по социальным вопросам попросил Глеба Никитина оценить перспективы финансирования капремонта и возможности увеличения расходов на эти цели

В письменном ответе депутатам сообщили, что на капитальный и комплексный капитальный ремонт школ и детсадов в областном бюджете на 2025–2027 годы заложено 2,4 млрд руб. (из них 1,5 млрд — на школы). Еще 3,8 млрд из госбюджета РФ и региона планируется потратить по программе модернизации школьной системы образования Нижегородской области. В правительстве Нижегородской области посчитали, что при условии выделения с 2028 года по миллиарду рублей ежегодно для полного завершения капремонта школ региональную программу необходимо будет продлить еще на 13 лет — до 2040 года включительно.

Публично в ходе отчета губернатора эти проблемы не обсуждались. Глеб Никитин в своем выступлении рассказал, что в 2024 году в регионе построили 11 новых школ и отремонтировали 142 образовательных учреждения. «В этом году планируем ввести еще шесть школ. Динамика в части строительства и капитальных ремонтов не может не радовать. Особенно если мы вспомним наши ожидания 2019–2020 годов, наши как консервативные, так и амбициозные планы — их мы перевыполняем»,— сообщил Глеб Никитин, сделав акцент на нижегородской модели создания новых школ по концессии.

Отчет губернатора по множеству параметров социально-экономического развития региона был принят положительно, но обозначенная в письме перспектива по возможному увеличению срока программы капремонта школ еще на 13 лет депутатов не обрадовала.

«Конечно, хотелось бы, чтобы все наши школы были отремонтированы побыстрее. Но такой возможности сейчас нет и, нам остается принимать финансовую ситуацию такой, какая она есть. Пока перспективы не очень…» — сообщила председатель комитета заксобрания по социальным вопросам Наталья Смотракова. По ее словам, комитет и заксобрание ежегодно ставят вопрос о том, чтобы увеличивать финансирование капремонта школ из дополнительных доходов областного бюджета. Депутаты намерены лоббировать это увеличение и в бюджетах на следующие годы. Наталья Смотракова добавила, что региону не хватает комплексного капитального ремонта с благоустройством школьных дворов и спортплощадок.

Еще один депутат, пожелавший остаться неизвестным, назвал письменный ответ из правительства «очень плохим». Он допустил, что Глеб Никитин не видел подготовленный его подчиненными текст. По словам парламентария, при затягивании капремонта до 2040 года еще множество школ обветшают и придут в негодность. Он отметил, что заксобрание в любом случае будет возвращаться к этому вопросу, но пока нет параметров бюджета на 2026 год, обсуждать какие-либо цифры бессмысленно.

Роман Кряжев