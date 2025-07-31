Трекам зачитали приговор

Альбом рэпера Гуфа не продадут миллиардеру Игорю Рыбакову, если он действительно удалит треки со всех площадок. Прежде совладелец компании «Технониколь» заявил, что выкупит «Город дорог» за 95 млн руб., сделка уже была предварительно согласована с правообладателем Антоном Прониным. Однако затем бизнесмен сообщил, что намерен после приобретения удалить альбом со всех стриминговых сервисов. Причина — плохие воспоминания: по словам миллиардера, он слушал «Город дорог» в период, когда злоупотреблял алкоголем. «Эту историю пора закрыть»,— подытожил он. «Город дорог» вышел в 2007 году и признается критиками одним из лучших в творчестве рэпера Гуфа.

Такое музыкальное наследие нельзя просто так взять и уничтожить, заявил в беседе с “Ъ FM” владелец прав на альбом и продюсер Антон Пронин: «Мое отношение к артистам не позволяет поступать таким образом и допускать такое отношение к музыкальному материалу. Мы заключили предварительное соглашение, в котором обозначили основные параметры сделки. Но должны были обговорить как раз использование прав на альбом, которые до этого были реализованы третьим лицам, в том числе и дистрибуторам стриминговых платформ.

Это заявление Игоря делает невозможным завершение этой сделки».



Сам Рыбаков надеется, что в итоге ему удастся прийти к компромиссу с Антоном Прониным. При этом, по его словам, он по-прежнему высоко оценивает творчество Гуфа: «Я тоже слушал этот альбом, у меня не очень хорошие воспоминания о том периоде моей жизни. Я случайно узнал о том, что он собирается продать права, и вступил в переговоры. Они идут очень сложно: когда Антон узнал, что я собираюсь выкупить альбом, не сидеть пассивно и зарабатывать деньги, а удалить его, то было сказано, что это не входило в планы правообладателя. Он занервничал, и, в общем-то, идут переговоры, сближаем позиции. Надеюсь, что я смогу в ближайшее время дать комментарий, а пока воздержусь».

Намерение Рыбакова может быть просто креативным пиар-ходом, отметил композитор и продюсер группы Reflex Вячеслав Тюрин. Но, по его словам, сама история беспрецедентна для российского шоу-бизнеса: «Может быть, человек решил таким образом как-то хайпануть, но вообще я впервые о таком слышу. Но посыл мне понятен. В ресторане же могут подойти и попросить музыкантов не играть ту или иную песню. В этом случае бизнесмен может себе позволить какие-то миллионерские фокусы. Не знаю, что тут насчет правового поля, потому что, насколько я знаю, полностью выкупить права и уничтожить произведение нельзя. Нельзя выкупить авторское право: оно передается по наследству. Специально таким образом составлен закон, чтобы не было всяких афер.

То есть он может удалить альбом со стримингов, но вообще полностью стереть треки с лица земли не получится».

“Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от директора Гуфа, его родной сестры Ольги Долматовой. За рубежом уже происходили похожие случаи, когда права на музыкальные произведения пытались выкупить с целью дальнейшего удаления треков со всех площадок. Так, в 2015 году американский бизнесмен Мартин Шкрели приобрел за $2 млн эксклюзивный альбом группы Wu-Tang Clan и позже угрожал удалить его фрагменты из-за личного конфликта с исполнителями. Тогда такое решение вызвало резкую критику в обществе, и в итоге в 2024-м суд запретил предпринимателю каким-либо образом распоряжаться материалами альбома «Однажды в Шаолине».

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Никита Путятин