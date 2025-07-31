Главные новости за 31 июля. Сочи

Следствие предъявило экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому новое обвинение по делу о коррупции — ему инкриминировали три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Алсайстрой», который похитил 118 млн руб. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, ему инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для бронирования апартаментов в августе 2025 года. По данным сервиса Твил.ру, из общего количества августовских бронирований на долю курорта пришлось 11%.

В Сочи на всех благоустроенных пляжах будет сохранена зона свободного отдыха — не менее 30% от всей территории. Такое требование закреплено в договорах, которые администрация города заключает с арендаторами пляжных участков, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии курорта.

Из-за падения обломков беспилотника в Волгоградской области два пассажирских поезда №531 Киров — Адлер и №532 Адлер — Киров отстали от графика. Об этом сообщила пресс-служба АО «ФПК».

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор жителю Сочи Алексею Щусю, осужденному по двум статьям: распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии по мотивам ненависти в отношении социальной группы (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и изготовление метательного оружия (ч. 4 ст. 223 УК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Во II квартале 2025 года в Сочи зафиксирован значительный рост интереса к обучающим программам по рабочим профессиям. Особенно заметно увеличение спроса на курсы подготовки плотников — он вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечен рост интереса к обучению слесарному делу — на 65%, курсам электриков — на 7%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Услуги».