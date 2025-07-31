Сочи возглавил рейтинг направлений для бронирования апартаментов в августе

Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для бронирования апартаментов в августе 2025 года. По данным сервиса Твил.ру, из общего количества августовских бронирований на долю курорта пришлось 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Путешественники бронировали номера в среднем на девять ночей. Средняя стоимость ночи в апартаментах города-курорта составила 6,6 тыс. руб.

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Город собрал 9% бронирований. В культурной столице путешественники бронировали номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость ночи — 6,1 тыс. руб.

Третье место в рейтинге заняла Ялта, которая собрала 7% бронирований. Путешественники бронировали номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной из них — 5,3 тыс. руб.

Также в рейтинг вошел еще один город Краснодарского края — Геленджик. Он занял шестое место. Средняя продолжительность поездки — девять ночей, средняя стоимость ночи — 7,45 тыс. руб.

Дмитрий Холодный