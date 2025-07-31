Прокуратура Сочи утвердила обвинение застройщику по делу о крупном хищении

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Алсайстрой», который похитил 118 млн руб. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, ему инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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По версии следствия, в период с февраля 2007 года по август 2009 года обвиняемый, не имея возможности предоставить жилые помещения в многоквартирных домах в Центральном районе Сочи, обманным путем похитил средства 60 граждан.

С августа 2014 года он находится в международном розыске. В отношении гендиректора компании заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью возмещения ущерба потерпевшие заявили исковые требования. В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи.

Дмитрий Холодный