На пляжах Сочи обеспечат зону свободного отдыха минимум на 30% территории

В Сочи на всех благоустроенных пляжах будет сохранена зона свободного отдыха — не менее 30% от всей территории. Такое требование закреплено в договорах, которые администрация города заключает с арендаторами пляжных участков, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как сообщили представители администрации, хозяйствующие субъекты, работающие на пляжах, предоставляют платные услуги (в том числе аренду шезлонгов и прочего оборудования) на законных основаниях. В соответствии с федеральным законом №381-ФЗ, арендаторы сами устанавливают цены на услуги и товары. Органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в предпринимательскую деятельность, если она не угрожает жизни, здоровью и благополучию граждан.

При этом администрация города требует от арендаторов соблюдения стандартов благоустройства. Помимо свободной зоны, арендаторы обязаны обеспечивать безопасность, чистоту и доступность пляжей. Все объекты проходят конкурсный отбор, а подготовка пляжной инфраструктуры ведется в соответствии с утвержденной дорожной картой, обязательной для всех пользователей.

Согласно последним данным, в 2025 году заключены девять новых договоров на благоустройство пляжей. Их пролонгация осуществляется на срок до семи лет. Перед началом сезона проводятся обязательные обследования морского дна, санитарные экспертизы и обучение спасателей. На пляжах установлены системы видеонаблюдения, освещения, экстренные кнопки вызова, а также обеспечена охрана.

Пользователи пляжей должны поддерживать санитарное состояние территории: вывозить мусор, проводить ежедневную уборку, дезинфекцию инвентаря (в том числе шезлонгов и кабин для переодевания), выравнивать пляжную полосу после штормов, а также соблюдать нормы селективного сбора отходов.

В случае нарушений горожане и туристы могут обратиться на «горячую линию по пляжам и средствам размещения»: 8-928-458-14-61.

Протяженность благоустроенных пляжных зон Сочи составляет около 41 км, еще 56 км занимают участки побережья, где купание запрещено. Работа по уточнению и корректировке перечней пляжных территорий продолжается. Проверки антитеррористической защищенности и соблюдения правил безопасности на воде проводятся регулярно в сотрудничестве с МЧС, Роспотребнадзором и другими структурами.

В администрации подчеркивают, что сохранение зоны свободного доступа к морю является обязательным условием функционирования всех пляжей. Доходы от платных услуг направляются на поддержание инфраструктуры, но при этом каждый отдыхающий должен иметь возможность выбрать — отдыхать бесплатно или воспользоваться дополнительным сервисом.

Мария Удовик