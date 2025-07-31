Кассация оставила в силе приговор жителю Сочи по делу о фейках об армии

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор жителю Сочи Алексею Щусю, осужденному по двум статьям: распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии по мотивам ненависти в отношении социальной группы (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и изготовление метательного оружия (ч. 4 ст. 223 УК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции

Согласно материалам дела, во второй половине 2022 года Алексей Щусь разместил на своей странице «ВКонтакте» ряд материалов, которые содержали ложные сведения об убийствах и применении российскими военными насилия и пыток в отношении граждан Украины в зоне специальной военной операции. Суд установил, что информация не соответствовала действительности: сведения опровергали представители Минобороны России и международное сообщество.

В 2023 году Алексей Щусь изготовил метательное оружие. Экспертиза установила, что оно оказалось пригодно для стрельбы.

Хостинский районный суд Сочи приговорил Алексея Щуся к 5,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Краснодарский краевой суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение в силе.

«Выслушав доводы адвоката о невиновности своего подзащитного, суд кассационной инстанции не нашел их состоятельными. Учитывая совокупность доказательств, подтверждающих виновность осужденного, судебная коллегия признала приговор законным, а наказание — справедливым»,— сказано в сообщении пресс-службы суда.

Дмитрий Холодный