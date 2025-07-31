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Из-за падения БПЛА поезда между Адлером и Кировом отстали от графика

Из-за падения обломков беспилотника в Волгоградской области два пассажирских поезда №531 Киров — Адлер и №532 Адлер — Киров следуют с опозданием. Об этом сообщила пресс-служба АО «ФПК».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перевозчик добавил, что остальные поезда, задержанные в связи с происшествием в регионе, введены в график.

Утром от расписания отставал другой поезд: №6212 Котельниково — Волгоград-1. Время задержки составляло 6 часов. Движение было возобновлено к 10:00.

Дмитрий Холодный

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