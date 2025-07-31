Из-за падения БПЛА поезда между Адлером и Кировом отстали от графика
Из-за падения обломков беспилотника в Волгоградской области два пассажирских поезда №531 Киров — Адлер и №532 Адлер — Киров следуют с опозданием. Об этом сообщила пресс-служба АО «ФПК».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Перевозчик добавил, что остальные поезда, задержанные в связи с происшествием в регионе, введены в график.
Утром от расписания отставал другой поезд: №6212 Котельниково — Волгоград-1. Время задержки составляло 6 часов. Движение было возобновлено к 10:00.