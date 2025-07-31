В Сочи спрос на образовательные программы по подготовке плотников вырос вдвое

Во II квартале 2025 года в Сочи зафиксирован значительный рост интереса к обучающим программам по рабочим профессиям. Особенно заметно увеличение спроса на курсы подготовки плотников — он вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечен рост интереса к обучению слесарному делу — на 65%, курсам электриков — на 7%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Увеличение спроса повлекло за собой и рост предложения: количество объявлений об обучении плотников в городе выросло в 3,1 раза, слесарей — в 3,3 раза, а курсов для электриков — в 3,7 раза. Активнее стали искать и курсы в сфере услуг: интерес к обучению парикмахерскому делу в Сочи увеличился в 2,8 раза, а к кондитерскому искусству — на 21%. Особенно резкий рост — по направлению «повар-пекарь»: за год интерес вырос на 81%.

Схожая динамика наблюдается и в других городах Краснодарского края. В Новороссийске интерес к обучению слесарей вырос на 75%, а к курсам парикмахеров — на 4%. В краевом центре, Краснодаре, спрос на подготовку плотников увеличился на 80%, слесарей — на 30%, а электриков — на 64%. Интерес к столярному делу в целом по краю увеличился на 67%.

В целом по Краснодарскому краю спрос на образовательные программы по подготовке плотников вырос в 2,5 раза. Курсы слесарей стали востребованнее на 77%, а курсы электриков — на 52%. Одновременно увеличилось и количество предложений: объявлений об обучении плотников — в 4,6 раза больше, по слесарному делу — в 2,6 раза, а по электромонтажу — в 3,1 раза. Предложения по обучению столярному делу выросли в 2,6 раза.

Помимо технических специальностей, в Краснодарском крае наблюдается устойчивое развитие направлений в сфере услуг, в частности — бьюти-индустрии. Устойчивый потребительский интерес обеспечивает высокую востребованность курсов маникюра и педикюра, которые сохраняют лидирующие позиции на образовательных платформах. За последний год интерес к обучению в области ногтевого сервиса увеличился в 3,2 раза по краю в целом, в Краснодаре — в 3,3 раза, в Сочи — на 36%.

Значительный рост продемонстрировал и сектор парикмахерского обучения: по итогам года популярность соответствующих курсов и школ в регионе увеличилась в 2,7 раза. В краевом центре интерес вырос в 2,2 раза, в Сочи — в 2,8 раза, в Новороссийске — на 4%.

Положительная динамика отмечается и в сегменте кулинарного образования. Спрос на курсы по кондитерскому мастерству за год увеличился в 2,7 раза по региону, в Краснодаре — в 2,5 раза, в Сочи — на 21%. Также фиксируется рост интереса к обучению по специальности «повар-пекарь»: в крае он составил 46%, в Краснодаре — 30%, в Сочи — 81%.

По данным платформы «Авито Услуги», на которой и основана статистика, тенденция объясняется высокой востребованностью и практической значимостью рабочих профессий. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, семь из десяти россиян считают такие специальности необходимыми для экономики, а половина респондентов отмечают, что они позволяют зарабатывать достойно.

Мария Удовик