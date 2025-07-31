Супругам Копайгородским вменили легализацию преступно нажитого имущества

Следствие предъявило экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому новое обвинение по делу о коррупции — ему инкриминировали три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В отношении Алексея Копайгородского и Янины Копайгородской возбуждено новое уголовное дело по трем эпизодам легализации бывшим чиновником особо крупных взяток, полученных им ранее за попустительство по службе, путем совершения обвиняемыми финансовых операций и сделок с приобретенной супругами недвижимостью»,— рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении Янины Копайгородской новое обвинение пока не выдвинуто.

Защитники супругов подтвердили агентству факт возбуждения нового уголовного дела, от комментариев отказались.

«Ъ-Сочи» писал, что Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения в получении двух дополнительных взяток в особо крупном размере. Следствие утверждает, что с 2021 по 2023 год супружеская пара регулярно получала деньги от девелоперов за содействие в реализации строительных проектов в Сочи. Общая сумма полученных незаконным путем средств превышает 330 млн руб.

Дмитрий Холодный