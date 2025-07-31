Трамп отложил повышение пошлин на мексиканские товары
Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешного телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Американский лидер согласился не поднимать пошлины на мексиканские товары ближайшие 90 дней, на которые намечены переговоры по торговой сделке между странами.
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«Мы будем вести переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписать торговое соглашение в течение этого периода или позже»,— написал Дональд Трамп в соцсети TruthSocial. Он уточнил, что пошлины на мексиканские автомобили и препарат фентанил останутся на уровне 25%. Пошлины на сталь, медь и алюминий — на уровне 50%.
Американский президент также заявил, что Мексика «согласилась немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было много», но не уточнил какие именно барьеры будут сняты. Страны продолжат сотрудничество на границе в областях борьбы с нелегальной миграцией и распространением наркотиков. За внимание к этому вопросу он выразил отдельную благодарность Клаудии Шейнбаум.
Дональд Трамп заявил о введении пошлин на мексиканские товары 12 июля. По словам президента США, Мексика сделала недостаточно для борьбы с наркокартелями. Недавно он пригрозил повысить эти тарифы до 30%.