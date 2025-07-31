Трамп отложил повышение пошлин на мексиканские товары

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешного телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Американский лидер согласился не поднимать пошлины на мексиканские товары ближайшие 90 дней, на которые намечены переговоры по торговой сделке между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

«Мы будем вести переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписать торговое соглашение в течение этого периода или позже»,— написал Дональд Трамп в соцсети TruthSocial. Он уточнил, что пошлины на мексиканские автомобили и препарат фентанил останутся на уровне 25%. Пошлины на сталь, медь и алюминий — на уровне 50%.

Американский президент также заявил, что Мексика «согласилась немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было много», но не уточнил какие именно барьеры будут сняты. Страны продолжат сотрудничество на границе в областях борьбы с нелегальной миграцией и распространением наркотиков. За внимание к этому вопросу он выразил отдельную благодарность Клаудии Шейнбаум.

Дональд Трамп заявил о введении пошлин на мексиканские товары 12 июля. По словам президента США, Мексика сделала недостаточно для борьбы с наркокартелями. Недавно он пригрозил повысить эти тарифы до 30%.