«РКС-Тамбов» заподозрили в загрязнении ручья Ближний Колов стоками

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области взяли пробы воды в ручье Ближний Колов. Это необходимо для оценки степени загрязнения водоема из-за проблем с канализацией районе улицы Коломенской микрорайона Майский в Тамбове. Об этом сообщили в ведомстве.

Объект обслуживает ООО «РКС-Тамбов» (гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения, входит в холдинг «Российские коммунальные системы»). Для определения объемов сброса стоков к работе привлекли гидролога. Результаты анализов будут переданы в соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности.

Накануне стало известно о намерении Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора взыскать с ГУП «Белоблводоканал» 16,5 млн руб. за сброс сточных вод в реку Разумная.

Кабира Гасанова