Росприроднадзор требует с «Белоблводоканала» 16,5 млн за загрязнение Разумной

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора намерено взыскать с ГУП «Белоблводоканал» 16,5 млн руб. за причиненный реке Разумная ущерб. Об этом сообщили в ведомстве.

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Плановая проверка в отношении «Белоблводоканала» прошла в 2021 году. Специалисты Росприродназдора обнаружили, что предприятие сбрасывает сточные воды с очистных сооружений в реку. Нормативы загрязняющих веществ превышали допустимые концентрации.

В результате управление предъявило ГУП расчет размера вреда за нарушение природоохранного законодательства. Если «Белоблводоканал» не возместит ущерб, Росприроднадзор потребует этого уже в судебном порядке.

В июне сообщалось, что «Белводоканал» повторно уличили в сбросе загрязненных вод в реку Разумная. Новая проверка была проведена в июле 2024 года, в ходе нее анализ показал превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Таким образом, выданное ранее предписание не выполнялось.

В 2023 году «Белоблводоканал» заподозрили в сливе стоков на почву в Белгородском районе, было возбуждено уголовное дело о порче земли. Ущерб от деятельности предприятия тогда оценили в 15,7 млн руб. Годом ранее ГУП оштрафовали на 1,5 млн руб. за 56 нарушений природоохранного законодательства.

Егор Якимов