Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять желающих работать мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики принимать трудовых мигрантов, которые действительно хотят работать и уважают государство и его народ. Об этом он сообщил на встрече с руководителями дипломатических миссий Белоруссиию

Господин Лукашенко подчеркнул, что это не означает возможность приезда в страну любого желающего, который сможет вести себя как угодно. «Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут»,— заявил белорусский президент (цитата по БелТа).

Он также отметил, что мигранты, уже находящиеся в республике, находятся под строгим контролем и не вызывают претензий со стороны властей.