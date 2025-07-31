Оззи Осборна похоронили в его поместье

Рок-музыканта и солиста Black Sabbath Оззи Осборна 31 июля похоронили в его поместье в графстве Бакингемшир. Об этом сообщают многие британские газеты, включая Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacob King / PA / AP Фото: Jacob King / PA / AP

В церемонии приняли участие только члены семьи, участники группы Black Sabbath и несколько ближайших друзей господина Осборна, включая фронтмена группы Metallica Джеймса Хетфилда и Элтона Джона.

Место для захоронения, как сообщается, в свое время выбрал сам господин Осборн — у расположенного на территории поместья озера. Рядом с могилой, сообщает Daily Mail, цветами выложено «ОЗЗИ МАТЬ ЕГО ОСБОРН».

Частная церемония состоялась на следующий день после грандиозного прощания с музыкантом в Бирмингеме, продолжавшегося несколько часов и в котором приняли участие десятки тысяч человек.

Каким запомнили Оззи Осборна — в материале «Ъ» «Тьма осиротела».

Виктор Буй