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Коммерсантъ FM
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Оззи Осборна похоронили в его поместье

Рок-музыканта и солиста Black Sabbath Оззи Осборна 31 июля похоронили в его поместье в графстве Бакингемшир. Об этом сообщают многие британские газеты, включая Daily Mail.

Фото: Jacob King / PA / AP

Фото: Jacob King / PA / AP

В церемонии приняли участие только члены семьи, участники группы Black Sabbath и несколько ближайших друзей господина Осборна, включая фронтмена группы Metallica Джеймса Хетфилда и Элтона Джона.

Место для захоронения, как сообщается, в свое время выбрал сам господин Осборн — у расположенного на территории поместья озера. Рядом с могилой, сообщает Daily Mail, цветами выложено «ОЗЗИ МАТЬ ЕГО ОСБОРН».

Частная церемония состоялась на следующий день после грандиозного прощания с музыкантом в Бирмингеме, продолжавшегося несколько часов и в котором приняли участие десятки тысяч человек.

Каким запомнили Оззи Осборна — в материале «Ъ» «Тьма осиротела».

Виктор Буй

Фотогалерея

Похороны Оззи Осборна

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Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Фото: Joe Giddens / PA / AP

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Фото: Ioannis Alexopoulos / Anadolu / AFP

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Фото: EPA / ADAM VAUGHAN / ТАСС

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Фото: Ben Stansall / AFP

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Jack Taylor / Reuters

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Фото: Jack Taylor / Reuters

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники встречают похоронный кортеж

Поклонники встречают похоронный кортеж

Фото: Ben Stansall / AFP

Автомобиль с телом музыканта

Автомобиль с телом музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

Фото: Jack Taylor / Reuters

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Alberto Pezzali / AP

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Фото: Alberto Pezzali / AP

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Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Фото: Joe Giddens / PA / AP

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Фото: Ioannis Alexopoulos / Anadolu / AFP

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Фото: EPA / ADAM VAUGHAN / ТАСС

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Фото: Ben Stansall / AFP

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Jack Taylor / Reuters

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Фото: Jack Taylor / Reuters

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники встречают похоронный кортеж

Фото: Ben Stansall / AFP

Автомобиль с телом музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

Фото: Jack Taylor / Reuters

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Alberto Pezzali / AP

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Фото: Alberto Pezzali / AP

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