В Бирмингеме простились с Оззи Осборном

В Бирмингеме завершилась церемония прощания с рок-музыкантом и солистом Black Sabbath Оззи Осборном.

На мосту Black Sabbath, где установлена памятная скамья в честь метал-группы, и на прилегающей Брод-стрит собрались тысячи фанатов и всех тех, кто захотел попрощаться с музыкантом.

Около 15:15 мск к мосту подъехал траурный кортеж. Из автомобилей вышла вдова Оззи Осборна Шэрон, а также их дети — Джек, Келли и Эйми. Первой из семьи, не в состоянии сдержать слез, свой траурный букет возложила Шэрон. За ней — дети. Саму скамью разглядеть было уже невозможно — лишь сотни букетов, воздушные шары, картины и все, что как-то связывало людей с Оззи Осборном.

После этого семья музыканта вернулась в автомобили, кортеж двинулся дальше под скандирование толпы: «Оззи! Оззи! Оззи!»

Похороны артиста пройдут завтра в закрытом режиме. Как сообщается, в церкви городка Джерардс-Кросс, где он жил. На них будут присутствовать только члены семьи, члены группы Black Sabbath и друзья. Среди них будут, как сообщается, Элтон Джон и сооснователь и фронтмен группы Metallica Джеймс Хетфилд.

Каким запомнили Оззи Осборна — в материале «Ъ» «Тьма осиротела».

Кирилл Сарханянц