В Чувашии доля автокредитов с взносом свыше 50% выросла с начала 2025 года

В первом полугодии 2025 года доля автокредитов с первоначальным взносом более 50% в Чувашии увеличилась с 28% до 40%. В то же время средняя ставка на новые автомобили снизилась на 2,7 процентного пункта до 10,5%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Авто.ру.

За первые шесть месяцев года процент одобрения заявок на автокредиты в республике снизился до 82% против 84% в аналогичном периоде прошлого года. Средний размер автокредита уменьшился на 15% до 1,16 млн руб., а средняя цена автомобиля, купленного в кредит, сократилась на 4% до 1,9 млн руб.

По подержанным автомобилям ставка выросла до 27,7%, что на 7,5 процентного пункта выше июля прошлого года. Наибольшая доля займов (39%) была предоставлена на 84 месяца, что на 7 процентных пунктов ниже прошлогоднего показателя.

Доля заемщиков с первоначальным взносом 20–30% снизилась с 27% до 20%, а с минимальным взносом — с 8% до 6%. Женщины реже подают заявки на автокредит, но чаще получают одобрение — 85% против 81% у мужчин. Основное ядро заемщиков составляют люди в возрасте 36–49 лет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане средняя ставка по автокредитам на новые машины также снизилась на 3,6 процентного пункта до 10,3%.

Анар Зейналов