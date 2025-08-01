В Татарстане ставки по автокредитам на новые машины снизились на 3,6% за год

Средняя ставка по автокредитам на новые автомобили в Татарстане в июле 2025 года составила 10,3%, что на 3,6 процентного пункта ниже показателя июля 2024 года, при этом средний размер кредита сократился на 22% до 1,26 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Авто.ру.

За первые шесть месяцев 2025 года процент одобрения заявок на автокредиты в республике снизился до 73% против 83% в аналогичном периоде прошлого года. Средняя цена автомобиля, купленного в кредит, сократилась на 19% до 1,76 млн руб.

По подержанным автомобилям ситуация противоположная — ставка выросла до 26,5%, что на 6,3 процентного пункта выше июля прошлого года. Наибольшая доля займов (54%) была предоставлена на 84 месяца, что на 4 процентных пункта ниже прошлогоднего показателя.

Доля заемщиков с первоначальным взносом более 50% осталась на уровне 28%. Женщины реже подают заявки на автокредит, но чаще получают одобрение — 74% против 72% у мужчин. Основное ядро заемщиков составляют люди в возрасте 36–49 лет.

Ранее сообщалось, что по итогам июня 2025 года Татарстан расположился на пятом месте в рейтинге регионов России по объему выданных автокредитов.

Анар Зейналов