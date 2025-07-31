ФСБ задержала белгородца по подозрению в участии в террористической организации

Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали подозреваемого в участии в деятельности запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве, не раскрывая имя фигуранта.

По версии следствия, в июле этого года житель Белгородской области в ходе общения в мессенджере получил от представителя запрещенной организации «указание ликвидировать лиц, не исповедующих ислам». Осуществить это преступное деяние он должен был путем подрыва гранаты Ф-1. Фигурант подтвердил готовность выполнить указания кураторов.

Ранее в отношении белгородца было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, пересылки взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). По заключению специалистов, изъятые по месту жительства фигуранта взрывные устройства были пригодны для использования по назначению.

Сегодня стало известно, что суд признал 25-летнего жителя Воронежа Андрея Василенко виновным в госизмене, подготовке к диверсии и прохождении обучения для ее совершения. Ему назначено 17 лет колонии строгого режима.

Ульяна Ларионова