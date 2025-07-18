Татарстан занял пятое место по сумме выданных автокредитов

По итогам июня 2025 года Татарстан расположился на пятом месте в рейтинге регионов России по объему выданных автокредитов. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

В июне в Татарстане было выдано более 4,9 тыс. автокредитов на общую сумму 6,26 млрд руб. Средний чек займа составил почти 1,3 млн руб. сроком на 65 месяцев. По сравнению с маем число выданных татарстанцам автокредитов выросло на 7%, а сумма займов — на 12%.

Лидерами рейтинга по выдаче кредитов на покупку автомобилей стали Москва (6,60 тыс. автокредитов на 11,67 млрд руб.), Московская область (6,52 тыс. кредитов на 10,70 млрд руб.), Санкт-Петербург (4,87 тыс. кредитов на 7,52 млрд руб.), Краснодарский край (4,37 тыс. кредитов на 6,37 млрд руб.).

Всего в июне российские банки выдали 97,66 тыс. автокредитов на 131,98 млрд руб. По сравнению с прошлым месяцем число выдач увеличилось на 11%, а объем — на 15%.

Диана Соловьёва